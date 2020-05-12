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12 травня 2020, вівторок, 13:33 11
Суспільство 2020-05-12T14:45:02+03:00
Українські Новини
Кличко розповів, як закінчиться навчальний рік у школах Києва

Кличко розповів, як закінчиться навчальний рік у школах Києва

Елена Новикова
ЗНО, Навчальний рік, Карантин у школах, Карантин у Києві
Школа. Фото: Pixabay
Школа. Фото: Pixabay

У Києві, де після зростання знизилася кількість нових випадків коронавіруса, школярам доведеться завершувати навчальний рік дистанційно. Вони продовжать навчання онлайн, дистанційно складати тести і писати контрольні. Керівники шкіл отримали інструкції від Міністерства освіти. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу у вівторок.

"Як тільки ми отримаємо інструкції, - доведемо їх і до керівників шкіл і вищих навчальних закладів, і до абітурієнтів, - підкреслив мер Києва. - Тепер наше головне завдання - якісно підготуватися до початку наступного навчального року.", - зазначив Віталій Кличко.

Також він додав, що профільне міністерство розробляє план проведення ЗНО та вступної компанії.

Крім того, мер столиці розповів, що на підготовку до початку наступного навчального року місто виділило майже 4 мільярди гривень. Найбільше коштів - близько двох мільярдів, направили на ремонтні роботи в навчальних закладах і на загальноміські програми. Також у цьому році в Києві відкриються 7 оновлених навчальних закладів.

"Зазначу, що в цьому році ми відкриємо 7 оновлених навчальних закладів. Зокрема - 3 нових дитсадка і 2 - після повної реконструкції. Плануємо завершити і масштабні реконструкції з прибудовами у 2 школах. Роботи на об'єктах тривають і в період карантину. Нагадаю, що в 2020 році на будівництво нових і реконструкцію існуючих навчальних закладів місто виділив один мільярд гривень. І ми продовжуємо інвестувати в розвиток наших дітей!", - підкреслив Кличко.

За його словами, у всіх районах столиці триває закупівля меблів, обладнання для їдалень і харчоблоків, техніки для STEM-освіти, дидактичних матеріалів.

Більшість навчальних закладів вже придбали дезінфікуючі та антисептичні засоби, засоби індивідуального захисту.

Як повідомляли Українські Новини, у перший день ослаблення карантину Київ скували пробки.

Також з 12 травня в Києві курсують додаткові маршрути.

Крім того, у Києві на 2 тижні відключать гарячу воду в кількох районах.

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