C сегодняшнего дня в Киеве будут курсировать дополнительные маршруты

После того, как с 11 мая Украина начала постепенно выходить из карантина, в Киеве с сегодняшнего дня планируют увеличить количество маршрутов наземного транспорта. Об этом сообщило коммунальное предприятие "Киевпастранс" на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

Как идется в сообщении, заместитель председателя КГГА Александр Густелев сообщил, что с 12 мая в Киеве увеличат количество наземного транспорта.

Так, с сегодняшнего дня запустят дополнительные спецрейсы из жилых массивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое:

Автобусный маршрут № 20 "Жилой массив Корчеватое – станция метро "Площадь Льва Толстого".

Автобусный маршрут № 33т "ДВРЗ – станция метро "Черниговская".

Троллейбусный маршрут № 37-А "Станция метро "Лесная" – ул. Николая Закревского. Поликлиника".

Дополнительные маршруты в Киеве. Фото: КП "Киевпастранс"

Однако, ездить в транспорте могут только те пассажиры, которые имеют специальный билет, удостоверение личности и средства индивидуальной защиты.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что общественный транспорт будет работать в обычном режиме, как работал на протяжении последнего времени.

Также киевский метрополитен могут открыть не раньше июня.