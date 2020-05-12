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12 мая 2020, вторник, 07:00 1035
Общество 2020-05-12T07:00:01+03:00
Українські Новини
C сегодняшнего дня в Киеве будут курсировать дополнительные маршруты

C сегодняшнего дня в Киеве будут курсировать дополнительные маршруты

Ирина Николенко
Киевпастранс, Общественный транспорт, карантин в Киеве, послабление карантина
В Киеве запускают дополнительные маршруты. Фото: Рixabay
В Киеве запускают дополнительные маршруты. Фото: Рixabay

После того, как с 11 мая Украина начала постепенно выходить из карантина, в Киеве с сегодняшнего дня планируют увеличить количество маршрутов наземного транспорта. Об этом сообщило коммунальное предприятие "Киевпастранс" на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

Как идется в сообщении, заместитель председателя КГГА Александр Густелев сообщил, что с 12 мая в Киеве увеличат количество наземного транспорта.

Так, с сегодняшнего дня запустят дополнительные спецрейсы из жилых массивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое:

  • Автобусный маршрут № 20 "Жилой массив Корчеватое – станция метро "Площадь Льва Толстого".
  • Автобусный маршрут № 33т "ДВРЗ – станция метро "Черниговская".
  • Троллейбусный маршрут № 37-А "Станция метро "Лесная" – ул. Николая Закревского. Поликлиника".

Дополнительные маршруты в Киеве. Фото: КП Дополнительные маршруты в Киеве. Фото: КП "Киевпастранс"

Однако, ездить в транспорте могут только те пассажиры, которые имеют специальный билет, удостоверение личности и средства индивидуальной защиты.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что общественный транспорт будет работать в обычном режиме, как работал на протяжении последнего времени.

Также киевский метрополитен могут открыть не раньше июня.

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