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12 мая 2020, вторник, 06:32 1607
Общество 2020-05-12T07:00:01+03:00
Українські Новини
В Киеве на 2 недели отключат воду в нескольких районах: адреса

В Киеве на 2 недели отключат воду в нескольких районах: адреса

Ольга Фандорина
Вода, Горячая вода, Отключение воды, Гидравлические испытания, отключение горячей воды
Вода. Фото: укрфото/ТВ
Вода. Фото: укрфото/ТВ

Киев начнет отключение горячей воды в связи с гидравлическими испытаниями с 12 мая.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини.

"Испытания будут проводить поэтапно в каждой зоне всех теплоисточников - в соответствии с утвержденным графиком. Предполагается, что на каждом отдельном участке гидравлические испытания продлятся около двух недель. В настоящее время соответствующие тепловые пункты будут отключать, а подача горячего водоснабжения будет временно прекращаться", - сказано в нем.

Планируется, что на каждом отдельном участке с 12 мая в Киеве начнут проведение гидравлических испытаний теплосетей, которые являются необходимой частью подготовки их к работе зимой.

"Мы должны были начать тестирование сетей еще в начале апреля, сразу после завершения отопительного сезона. Однако, учитывая карантин и пребывание многих людей дома или на дистанционном режиме работы, город принял решение отсрочить их проведение. Учитывая первый этап ослабления карантина и необходимость полноценной технической подготовки сетей, мы начинаем процесс гидравлических испытаний", - сказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он напомнил, что тестирование сетей утверждено на уровне профильного министерства Правилами подготовки тепловых хозяйств к отопительному периоду.

Проведение гидравлических испытаний запланировано во всех районах столицы для того, чтобы проверить тепловые сети на прочность и избежать повышенной аварийности во время старта отопительного сезона.

Отмечается что это значительно снижает аварийность в отопительный период.

"Мы понимаем, что отсутствие горячей воды - это дискомфорт и просим прощения у киевлян за это. Однако другого способа подготовки сетей централизованной системы теплоснабжения, которая работает в столице, нет. Просим с пониманием отнестись к этому шагу. Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" и его сотрудники будут максимально качественно и оперативно выполнять эти работы", - заявил зампредседателя КГГА.

Ранее Пантелеев информировал о том, что городская власть обратилась в Кабинет Министров с предложением изменить формат гидравлических испытаний тепловых сетей.

С 12 по 25 мая гидравливческие испытания будут проводить на Оболони, Приорке, Куреневке и Минском массиве. В частности, это коснется таких адресов:

  • улица Коноплянская;
  • улица Резервная;
  • улица Озерная;
  • улица Богатырская;
  • улица Бережанская;
  • улица Приречная;
  • улица Северная;
  • улица Полярная;
  • улица Кондратюка;
  • улица Калнышевского;
  • улица Вышгородская;
  • улица Попова;
  • улица Автозаводская;
  • улица Макеевская;
  • Минское шоссе;
  • улица Шахтерская;
  • улица Дегтяренко;
  • улица Вербовая;
  • улица Приозерная;
  • проспект Героев Сталинграда;
  • Оболонский проспект.

Как сообщали Українські Новини, Кличко рассказал, будут ли отключать горячую воду в Киеве во время карантина.

Тем временем в карантин долги киевлян за коммуналку стремительно растут и достигли почти 6 млрд гривен.

Также коммнунальное предприятие "Киевводоканал" заявляет, что недоплата за услуги водоснабжения в Киеве составляет 25%.

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