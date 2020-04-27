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27 апреля 2020, понедельник, 12:58 11
Недвижимость 2020-04-27T12:58:54+03:00
Українські Новини
Предправления "Киевгорстроя" считает нужной госпрограму дешевой ипотеки

Предправления "Киевгорстроя" считает нужной госпрограму дешевой ипотеки

Оксана Соболь
Ипотека, Покупка жилья, Обеспечение жильем, Киевгорстрой, Игорь Кушнир, кредит на жилье
Игорь Кушнир. Фото из открытых источников
Игорь Кушнир. Фото из открытых источников

Председатель правления "Киевгорстроя" Игорь Кушнир считает нужным внедрить программу низких процентов по ипотечным кредитам.

Об этом он сообщил в колонке для портала "НВ.Бизнес", передают Українськi Новини.

"По моему мнению, нужно внедрить программу низких процентов по ипотечным кредитам. Так называемая доступная ипотека. На сегодняшний день средняя ставка по ипотечным кредитам колеблется в районе 20%. В начале года власти говорили о возможности внедрить 9−11% ипотеку. Этот процент, по моему мнению, был бы оптимальным в сегодняшних условиях", - написал Кушнир.

Он отметил, что создание 1 рабочего места для строителей означает обеспечение работой еще 5-7 специалистов смежных сфер занятости, что может помочь трудоустроить вернувшихся трудовых мигрантов.

Как сообщали Українськi Новини, Приватбанк ввел кредитные каникулы по автокредитам и ипотеке на период карантина.

В начале марта правительство Гончарука рассматривало возможность удешевления ипотечных кредитов.

Кабинет Министров рассчитывал обеспечить жильем до 5 тыс. семей за 5 лет.

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