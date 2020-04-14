В первый карантинный месяц квартиры в киевских новостройках подорожали на 3,2%

В марте по сравнению с февралем средние цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева повысились на 3,2%, или на 889 гривен до 28 866 гривен/кв. м.

Об этом говорится в сообщении информационно-аналитического портала "Столичная недвижимость", передают Українськi Новини.

По сравнению с мартом 2019 года стоимость квартир на первичном рынке увеличилась на 17,4%.

Согласно сообщению, на жилье эконом-класса в марте по сравнению с февралем средняя цена выросла на 1,3% до 20 502 гривны/кв. м, комфорт-класса - на 4,2% до 25 703 гривны/кв. м.

В бизнес-классе цена выросла на 3,6% до 41 874 гривны/кв. м, в премиум-классе - на 12,9% до 70 114 гривен/кв. м.

Также сообщается, что большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском районе - 18%, в Шевченковском - 15%, в Печерском - 14%, в Соломенском и Дарницком районах - по 12%.

Меньшее количество новостроек предлагалось в Подольском районе - 7%, в Днепровском и Святошинском - по 6%, в Деснянском и Оболонском районах - по 5%.

В марте были начаты или восстановлены продажи квартир в 2 жилкомплексах.

Прекращены продажи в 2 объектах.

Как сообщали Українськi Новини, компания NAI Ukrainе прогнозирует рост рынка загородных коттеджей.

За 2019 год киевские новостройки подорожали на 12,1%.

При этом ввод жилья в эксплуатацию вырос на 26,9%.