Средневзвешенную стоимость электроэнергии "Энергоатома" нужно повысить на 58%, - Буславец

В то время, как цена на электроэнергию в Украине выше, чем в европейских странах, временно исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявляет, что средневзвешенную стоимость электроэнергии национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" необходимо поднять на 58%, или на 33 коп., до 90 коп./кВт-ч.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики и защиты окружающей среды со ссылкой на интервью Буславец телеканалу "Украина 24", передают Українськi Новини.

"В финансовом плане "Энергоатома", за который все переживают - и те, кто работает в энергетике и те, кто о ней слышит только в СМИ, - предусмотрено, что для того чтобы им обеспечить все меры безопасности эксплуатации атомных блоков, операционные расходы, для развития средневзвешенная цена должна составлять 90 копеек за кВт-ч", - сказано в нем.

Буславец отметила, что государство обязало "Энергоатом" продавать электроэнергию по 57 коп./кВт-ч для того, чтобы обеспечить тариф для населения в размере 15 коп./кВт-ч.

Она объяснила, что остальная сумма, которую население платит за пользование электроэнергией, включает тариф на передачу электроэнергии, на распределение и прочее.

"Все остальное "Энергоатом" должен заработать из тех 15% производимой электроэнергии, которые у него осталась после выполнения общественно важных обязательств", - рассказала Буславец.

Речь идет о том, что НАЭК должен дороже продать оставшуюся электроэнергию на рынке на сутки вперед, чтобы компенсировать полученные убытки.

Как сообщали Українськi Новини, в воскресенье, 10 мая, мощность генерации атомных электростанций упала до исторического минимума 7,41 тысяч МВт. Это составляет всего 53% от общей установленной мощности АЭС 13,84 тысяч МВт. в то время, как и.о. министра энергетики Ольга Буславец заявила, что сокращение атомной генерации – вынужденный шаг.