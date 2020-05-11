Заморозки, шквали та град: в Україні оголосили штормове попередження

У деяких регіонах України у вівторок і середу, 12-13 травня, оголошено штормове попередження, погода зіпсується у більшості західних, центральних і північних областях. Прогнозується град, дощ, сильний вітер і заморозки на ґрунті.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Головного управління Держжавної служби з надзвичайних ситуацій.

"Увага! Попередження про погіршення погодних умов по Україні По Києву 12 травня пориви вітру та шквали 15-20 м/с, вдень грози (І рівень небезпечності, жовтий). Вночі 13 травня заморозки на ґрунті 0-2° (І рівень небезпечності, жовтий)", - попередили рятувальники жителів столиці.

Крім того, у Київській області завтра, 12 травня, прогнозують пориви вітру та шквали 15-20 м/с, вдень грози, в окремих районах град (І рівень небезпечності, жовтий). Вночі 13 травня заморозки на ґрунті 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий).

Також вночі 13 травня в західних областях заморозки у повітрі 0-3° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

У центральних та північних областях, крім Дніпропетровської, заморозки на ґрунті 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий).

Як повідомляли Українські Новини, погода в Україні влітку 2020 буде холодною та спекотної, сухий і дощовою одночасно.

Також повідомлялося, що 12 травня в Україну прийде холодний атмосферний фронт, який принесе дощі (на Заході іноді навіть мокрий сніг), похолодання, штормовий вітер.

Крім того, у Києві за три дні випала місячна норма опадів. Після двох посушливих місяців весни початок травня видався багатим на зливи.