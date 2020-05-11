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11 мая 2020, понедельник, 21:00 4167
Общество 2020-05-11T21:00:02+03:00
Українські Новини
Град, грозы и порывы ветра. Прогноз погоды в Украине на вторник

Град, грозы и порывы ветра. Прогноз погоды в Украине на вторник

Елена Новикова
Погода, Ветер, Дождь, Град, Укргидрометцентр, Синоптик, Прогноз погоды, погода в Украине, прогноз погоды на май
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

После жары до +30, которая была в понедельник, во вторник, 12 мая, в Киеве переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза, град, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +19…+21 градус.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с, температура ночью +7...+13 градусов, днем +9...+18 градусов. Во Львовской области ночью +5...+10 градусов, днем +8...+13 градусов.

В Карпатах дождь и мокрый снег, температура ночью +2...+7 градусов.

В Моршине, Трускавце ночью небольшой дождь, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +5...+7 градусов, днем +8...+10 градусов.

В Сваляве дождь, температура ночью +9...+11 градусов, днем +13...+15 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь. В Сумской области без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура воздуха ночью +9...+15 градусов, днем +16...+22 градуса.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков. В Винницкой области небольшой дождь, днем дождь, гроза, в отдельных районах град, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура воздуха ночью +9...+15 градусов, днем +17...+24 градуса.

На востоке Украины переменная облачность. В Харьковской и Донецкой областях местами кратковременный дождь, грозы, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с, температура ночью +9...+14 градусов, днем +20...+25 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь, гроза, в отдельных районах град, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура ночью +8...+15 градусов, днем +18...+25 градусов.

В Крыму облачно с пояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура ночью +10...+15 градусов, днем +19...+24 градуса.

В Ялте без осадков, температура ночью +12...+14 градусов, днем +21...+23 градуса.

Как сообщали Українські Новини, синоптики предупредили об аномальной погоде в мае. В начале мая пройдут дожди, но спустя несколько дней начнется жара. 

Кроме того, по словам синоптиков, частые холодные периоды будут сменять редкие потепления не только в мае 2020, но и в течение всех летних месяцев.

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