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06 мая 2020, среда, 14:08 180
Политика 2020-05-06T14:09:07+03:00
Українські Новини
В Киеве за три дня выпала месячная норма осадков

В Киеве за три дня выпала месячная норма осадков

Анна Рудык
Дождь, Осадки, Ливни, погода в Киеве, погода в Украине
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

В Киеве за три дня, когда столицу накрыли сильные ливни, выпала месячная норма осадков. Об этом сегодня, 6 мая, во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко. 

Так, он отметил, что после двух засушливых месяцев весны начало мая выдалось богатым на ливни. 

"По данным метеорологов, в столице за три дня выпала месячная норма осадков. Гидрослубжба, КП "Киевавтодор" работают в усиленном режиме, возле проблемных участков во время ливней работала спецтехника. В частности, возле станции метро "Дорогожичи" и около станции "Левобережная". Также коммунальные службы снова проводят очистку стоков, так как шквальный ветер срывает листья и мусор, которые забиваются в решетки стоков", - отметил Кличко.

Также Кличко попросил киевлян не выбрасывать мусор на улицах, так как он попадает в дождевые стоки.

Как сообщали Українські Новини, днем 4 мая на столицу Украины обрушился мощный ливень с грозой, о которой предупреждали синоптики, в результате чего на улицах образовались реки. В некоторых районах Киева шел град.

Тем временем, климатолог дала прогноз на десятилетие с адской жарой с ураганами и засухами. 

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