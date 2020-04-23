В МОЗ заявили, что медики в больницах с больными коронавирусом, получили 300% доплату к зарплате

300-процентную доплату к зарплате в марте получили медики в больницах, в которых были подтвержденные случаи коронавирусной болезни среди пациентов.

Об этом в ходе политического ток-шоу "Право на владу" на канале 1+1 сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"За март оплачивали по 300% только в тех больницах, в которых были подтвержденные случаи коронавирусной болезни", - сказал он.

По словам Ляшко, в авансах за апрель у медработников не просчитана 300-процентная доплата за работу с коронавирусной болезнью, данная доплата будет включена в зарплату за апрель.

"За март возникла задолженность, которую необходимо решать с местными властями... Государство заплатит каждому врачу, работающему с коронавирусной болезнью, экстренной медпомощи, тем, кто берет образцы на исследование. Местные власти могут дофинансировать и, по моему мнению, обязаны дофинансировать врачей, которые работают на передовой", - отметил он.

Ранее сообщали, что фельдшеры и водители скорой помощи получат троекратное увеличение зарплаты.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве на доплаты медикам выделили почти 900 млн гривен. Доплаты получат все медики столицы, в том числе и работники "скорой помощи".

Министерство здравоохранение Украины определило перечень должностей медицинских работников, которые будут лечить пациентов с коронавирусом и которые получат доплаты.