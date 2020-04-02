Кличко рассказал, получат ли работники "скорой помощи" доплаты из-за коронавируса

В то время, как в столице зафиксировали первую смерть от коронавируса, в Киеве на доплаты медикам выделили почти 900 млн гривен. Доплаты получат все медики столицы, в том числе и работники "скорой помощи". Об этом в четверг, 2 апреля, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

Так, Кличко, прокомментировал ситуацию о том, что во многих регионах работники "скорой помощи" возмущены тем, что правительство не внесло их в перечень категорий медиков, которые получат доплаты за работу с людьми, инфицированными коронавирусом. Он уточнил, что в Киеве все медработники получат доплаты. На это дополнительно выделили средства.

"Что касается Киева. Подчеркиваю, в столице медики скорой получат доплаты. На это город выделил дополнительные средства после перераспределения бюджета. Всего на доплаты всем медработникам Киева мы дополнительно выделили 894 млн гривен", - сказал Кличко.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве уже оштрафовали на 17 тысяч гривен 5 человек за нарушение карантина.

Ранее Виталий Кличко заявил о том, что в Киеве подешевели продукты в магазинах.