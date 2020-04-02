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02 апреля 2020, четверг, 20:51 624
Финансы 2020-04-02T20:59:06+03:00
Українські Новини
Фельдшеры и водители скорой помощи тоже получат троекратное увеличение зарплаты

Фельдшеры и водители скорой помощи тоже получат троекратное увеличение зарплаты

Кира Молчанова
Скорая помощь, Скорая медпомощь, Доплаты медикам
Скорая помощь Фото:: Автоспецпром
Скорая помощь Фото:: Автоспецпром

Новый министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что фельдшерам и водителям скорой помощи тоже в три раза увеличат заработную плату, как и остальным врачам. Об этом министр заявил во время своего онлайн-обращения.

Степанов сообщил, что сейчас уже детализирован список врачей, которые получат повышение оплаты. Список вынесен в приказ.

"Медики первичной экстренной помощи — мы детализировали список. Конечно, вы на передовой этой войны, конечно, вы должны получать это повышение, и вы его получите. Медицинские работники, работающие в неукомплектованом штате, без надлежащей защиты и поддержки — мы работаем круглосуточно, чтобы вы могли работать защищенными и в нормальных условиях", — заявил Степанов.

По словам Степанова, медики скорой есть в перечне, но во избежание недоразумений, в приказ внесут корректировки и пропишут это отдельно.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве на доплаты медикам выделили почти 900 млн гривен. Доплаты получат все медики столицы, в том числе и работники "скорой помощи".

Министерство здравоохранение Украины определило перечень должностей медицинских работников, которые будут лечить пациентов с коронавирусом и которые получат доплаты.

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