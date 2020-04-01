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  • МОЗ опубликовал список медицинских должностей, которым полагается доплата
01 апреля 2020, среда, 18:45 350
Политика 2020-04-01T18:45:14+03:00
Українські Новини
МОЗ опубликовал список медицинских должностей, которым полагается доплата

МОЗ опубликовал список медицинских должностей, которым полагается доплата

Ольга Фандорина
Медицина, доплата, доплата медикам, Медработники
Врач. Больница. Медицина. Болезнь. Доктор. Фото: pixabay
Врач. Больница. Медицина. Болезнь. Доктор. Фото: pixabay

Сегодня, в день когда в Украине стартовала программа медгарантий, министерство здравоохранение Украины определило перечень должностей медицинских работников, которые будут лечить пациентов с коронавирусом, с повышенными доплатами. Об этом говорится в сообщении министерства в Facebook.

Министр здравоохранения Максим Степанов подписал приказ, которым определены эти должности. Ожидается, что уже за март медицинские работники, задействованы в лечении пациентов с коронавирусом, получат доплату в размере трех должностных окладов.

Перечень должностей:

  • экстренный медицинский техник;
  • врач-пульмонолог;
  • врач-инфекционист;
  • врач-патологоанатом;
  • врач-эпидемиолог;
  • врач-лаборант;
  • врач-анестезиолог;
  • врач-радиолог;
  • врач-бактериолог;
  • врач-рентгенолог;
  • врач-вирусолог;
  • врач общей практики - семейный врач;
  • врач-терапевт
  • врач-педиатр;
  • врачи других специальностей, непосредственно занятые лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19;
  • сестра медицинская;
  • младшая сестра (всех наименований);
  • регистратор медицинский;
  • сестра-хозяйка;
  • водитель.

Как сообщали Українські Новини, Рада проголосовала за троекратную доплату медикам, работающим с коронавирусными больными.

Зеленский заявил, что медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом.

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