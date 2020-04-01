МОЗ опубликовал список медицинских должностей, которым полагается доплата

Сегодня, в день когда в Украине стартовала программа медгарантий, министерство здравоохранение Украины определило перечень должностей медицинских работников, которые будут лечить пациентов с коронавирусом, с повышенными доплатами. Об этом говорится в сообщении министерства в Facebook. Министр здравоохранения Максим Степанов подписал приказ, которым определены эти должности. Ожидается, что уже за март медицинские работники, задействованы в лечении пациентов с коронавирусом, получат доплату в размере трех должностных окладов. Перечень должностей: экстренный медицинский техник; врач-пульмонолог; врач-инфекционист; врач-патологоанатом; врач-эпидемиолог; врач-лаборант; врач-анестезиолог; врач-радиолог; врач-бактериолог; врач-рентгенолог; врач-вирусолог; врач общей практики - семейный врач; врач-терапевт врач-педиатр; врачи других специальностей, непосредственно занятые лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19; сестра медицинская; младшая сестра (всех наименований); регистратор медицинский; сестра-хозяйка; водитель. Как сообщали Українські Новини, Рада проголосовала за троекратную доплату медикам, работающим с коронавирусными больными. Зеленский заявил, что медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом.