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10 травня 2020, неділя, 13:03 23
Зовнішня політика 2020-05-10T15:15:01+03:00
Українські Новини
Виїзд українців за кордон обмежено тільки літаками, – МЗС

Виїзд українців за кордон обмежено тільки літаками, – МЗС

Надежда Комендантова
МЗС України, заборона виїзду за кордон, Виїзд за кордон, коронавірус в Україні
Міністерство закордонних справ України.
Міністерство закордонних справ України.

Після того, як посольство Великобританії в Україні заявило, що офіційний Київ повідомив партнерам про заборону виїзду своїх громадян без окремого дозволу міністерства закордонних справ, у відповідь відомство стверджує, що загальних обмежень виїзду громадян України за кордон не існує, а в наданні дозволів щодо авіапасажирів МЗС виконує тільки функцію комунікатора.

Про це "Європейській правді" повідомили в офіційному роз'ясненні прес-служби МЗС.

Видання пише, що раніше ряд іноземних дипмісій, включаючи посольство Великобританії, яке опублікувало офіційне повідомлення, стверджували, що Україна забороняє виїзд своїх громадян без дозволу МЗС.

У МЗС наполягають, що це обмеження стосується тільки перетину кордону у "закритих" пунктах перетину, насамперед – в аеропортах.

"Чинним законодавством не встановлено жодних додаткових обмежень виїзду громадян України за кордон. В умовах протидії поширенню епідемії коронавірусу в Україні, уряд прийняв рішення про закриття окремих пунктів пропуску через державний кордон, зокрема, для повітряного сполучення", - йдеться в поясненні.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський стверджує, що рабства в Україні немає, але без контракту громадян за кордон не випускає.

Кабмін пообіцяв не перешкоджати заробітчанам у виїзді на роботу.

Тим часом, Кабмін вирішив видавати дозволи на роботу за кордоном окремо на кожен запит.

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