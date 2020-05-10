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10 мая 2020, воскресенье, 12:00 451
Внешняя политика 2020-05-10T12:01:15+03:00
Українські Новини
Украина запрещает выезд своих граждан без разрешения МИД, - посольство Великобритании

Украина запрещает выезд своих граждан без разрешения МИД, - посольство Великобритании

Надежда Комендантова
МИД, запрет на выезд, Посольство Великобритании, Заробитчане, Выезд за границу
Выезд украинцев за границу. Фото: УП
Выезд украинцев за границу. Фото: УП

В то время, как Зеленский утверждает, что рабства в Украине нет, но без контракта граждан за границу не выпускает, посольство Великобритании в Украине утверждает, что официальный Киев сообщил партнерам о запрете выезда своих граждан без отдельного разрешения министерства иностранных дел.

Сообщение об этом размещено на официальной странице посольства в facebook, сообщает "Европейская правда".

"Украинская власть проинформировала нас, что только граждане Украины с постоянным местом жительства в других государствах смогут покинуть территорию Украины", - говорится в сообщении дипмиссии.

По данным британцев, те украинцы, у которых есть соответствующие документы, должны получить разрешение для выезда от МИД. Посольство берет на себя содействие в получении такого разрешения, если получит данные о запланированной поездке не позднее чем за 72 часа до запланированного вылета чартерного рейса или пересечения наземной границы.

"МИД Украины может разрешать выезд Украинским гражданам, имеющим вид на жительство в Великобритании. Посольство Великобритании поддерживает этот процесс, информируя МИД о вашей запланированной поездке и направляя к ним информацию о вашем статусе резидента Соединенного королевства", - заявила дипмиссия, отметив, что новый порядок касается прямых перелетов в Британию, перелетов в другие страны, откуда открытое сообщения с Британией, а также выездов через наземную границу (очевидно, речь идет о тех, кто планирует путешествовать через Минск, другие соседи Украины закрыли границы).

Посольство открыло возможность таких обращений о выезде из Украины только владельцев британского Biometric residence permits и отметило что не сможет способствовать тем, у кого есть визы любого класса, но нет BRP. Это делает невозможным, в частности, выезд сезонных рабочих в Британию по данной процедуре.

Издание получало сообщения также от других стран о проблемах с выездом даже граждан, имеющих разрешение на постоянное проживание, и о необходимости согласовывать их списки через МИД. Стоит заметить, что украинская власть публично не сообщала об изменениях в правилах выезда.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что работники из Украины стали чрезвычайно востребованными из-за мирового кризиса.

Также Кабмин пообещал не препятствовать заробитчанам в выезде на работу.

Тем временем, Кабмин решил выдавать разрешения на работу за границей отдельно на каждый запрос.

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