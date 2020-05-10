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10 травня 2020, неділя, 12:00 15
Зовнішня політика 2020-05-10T12:45:06+03:00
Українські Новини
Україна забороняє виїзд своїх громадян без дозволу МЗС, - посольство Великобританії

Україна забороняє виїзд своїх громадян без дозволу МЗС, - посольство Великобританії

Надежда Комендантова
Посольство Великобритании, МЗС України, Заборона на виїзд закордон, Виїзд за кордон
Виїзд українців за кордон. Фото: УП
Виїзд українців за кордон. Фото: УП

В той час, як Зеленський стверджує, що рабства в Україні немає, але без контракту громадян за кордон не випускає, посольство Великої Британії в Україні стверджує, що офіційний Київ повідомив партнерів про заборону для виїзду своїх громадян без окремого дозволу міністерства закордонних справ.

Повідомлення про це розміщене на офіційній сторінці посольства у facebook, повідомляє "Європейська правда".

"Українська влада проінформувала нас, що лише громадяни України з постійним місцем проживання у інших державах матимуть можливість залишити територію України", - йдеться у повідомленні дипмісії.

За даними британців, ті українці, що мають відповідні документи, повинні отримати дозвіл для виїзду від МЗС. Посольство бере на себе сприяння у отриманні такого дозволу, якщо отримає від громадян України дані про заплановану поїздку не пізніше ніж за 72 години до запланованого вильоту чартерного рейсу або перетину наземного кордону.

"Українським громадянам, які мають дозвіл на проживання у Великій Британії, і які хочуть туди прямувати, МЗС України може надати дозвіл на виїзд. Посольство Великої Британії підтримуватиме цей процес, інформуючи МЗС про вашу заплановану подорож та направляючи до них інформацію про ваш статус як резидента Сполученого королівства", - заявила дипмісія, зауваживши, що новий порядок стосується прямих перельотів до Британії, перельотів до інших країн, звідки відкрите сполучення із Британією, а також виїздів через наземний кордон (очевидно, йдеться про тих, хто планує подорожувати через Мінськ, інші сусіди України закрили свої кордони).

Посольство відкрило можливість таких звернень про виїзд з України лише тих, хто має британський Biometric residence permits і наголосило що не зможе сприяти тим, має візи будь-якого класу, але не має BRP. Це робить неможливим, зокрема, виїзд сезонних робітників до Британії за даною процедурою.

Видання має повідомлення також від інших країн про проблеми з виїздом навіть тих громадян, що мають дозвіл на постійне проживання, та про потребу узгоджувати їхні списки через МЗС. Варто зауважити, що українська влада публічно не повідомляла про зміни у правилах виїзду.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що працівники з України стали надзвичайно затребуваними з-за світової кризи.

Кабмін пообіцяв не перешкоджати заробітчанам у виїзді на роботу.

Тим часом, Кабмін вирішив видавати дозволи на роботу за кордоном окремо на кожен запит.

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