У Києві після зростання знизилася кількість нових випадків зараження COVID-19: дані по районах

За останню добу в Києві підтвердили 34 нових випадки інфікування коронавірусом Covid-19, що на 16 менше порівняно з попередньою добою. Загальна кількість хворих становить 1805 пацієнтів.

Про це повідомляє мер міста Віталій Кличко на своєму Телеграм-каналі.

Також він зазначає, що серед виявлених інфікованих двоє медиків. Крім того, захворіли 23 жінки у віці від 22 до 79 років і 11 чоловіків у віці від 22 до 74 років. Госпіталізовано 15 пацієнтів.

Станом на ранок 10 травня, в Києві 37 осіб померли від коронавіруса, з них за останню добу - троє. Ще 138 пацієнтів хворобу подолали, в тому числі четверо за останню добу.

Статистика по районах столиці:

Печерський 3

Шевченкiвський 2

Солом’янський 1

Дніпровський 1

Святошинський 3

Деснянський 4

Подільський 5

Голосіївський 2

Оболонський 2

Дарницький 11

Як повідомляли Українські Новини, за один день було проведено 7 938 досліджень на коронавирусную інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 175 досліджень або на 2,2% більше порівняно з попередньою добою.

Дніпропетровська, Київська і Херсонська області не надали звіт з виплати 300%-ної надбавки лікарям.

Тим часом, станом на ранок 10 травня, в Україні підтверджено 522 нових випадки за добу.