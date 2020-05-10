У Києві після зростання знизилася кількість нових випадків зараження COVID-19: дані по районах

За останню добу в Києві підтвердили 34 нових випадки інфікування коронавірусом Covid-19, що на 16 менше порівняно з попередньою добою. Загальна кількість хворих становить 1805 пацієнтів. Про це повідомляє мер міста Віталій Кличко на своєму Телеграм-каналі. Також він зазначає, що серед виявлених інфікованих двоє медиків. Крім того, захворіли 23 жінки у віці від 22 до 79 років і 11 чоловіків у віці від 22 до 74 років. Госпіталізовано 15 пацієнтів. Станом на ранок 10 травня, в Києві 37 осіб померли від коронавіруса, з них за останню добу - троє. Ще 138 пацієнтів хворобу подолали, в тому числі четверо за останню добу. Статистика по районах столиці: Печерський 3Шевченкiвський 2Солом’янський 1Дніпровський 1Святошинський 3Деснянський 4Подільський 5Голосіївський 2Оболонський 2Дарницький 11 Як повідомляли Українські Новини, за один день було проведено 7 938 досліджень на коронавирусную інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 175 досліджень або на 2,2% більше порівняно з попередньою добою. Дніпропетровська, Київська і Херсонська області не надали звіт з виплати 300%-ної надбавки лікарям. Тим часом, станом на ранок 10 травня, в Україні підтверджено 522 нових випадки за добу.