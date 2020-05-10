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10 травня 2020, неділя, 11:30 12 Інфографіка
Медицина 2020-05-10T12:45:01+03:00
Українські Новини
У Києві після зростання знизилася кількість нових випадків зараження COVID-19: дані по районах

У Києві після зростання знизилася кількість нових випадків зараження COVID-19: дані по районах

Надежда Комендантова
Віталій Кличко, Коронавірус, коронавірус в Києві, статистика коронавірусу
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

За останню добу в Києві підтвердили 34 нових випадки інфікування коронавірусом Covid-19, що на 16 менше порівняно з попередньою добою. Загальна кількість хворих становить 1805 пацієнтів.

Про це повідомляє мер міста Віталій Кличко на своєму Телеграм-каналі.

Також він зазначає, що серед виявлених інфікованих двоє медиків. Крім того, захворіли 23 жінки у віці від 22 до 79 років і 11 чоловіків у віці від 22 до 74 років. Госпіталізовано 15 пацієнтів.

Станом на ранок 10 травня, в Києві 37 осіб померли від коронавіруса, з них за останню добу - троє. Ще 138 пацієнтів хворобу подолали, в тому числі четверо за останню добу.

Статистика по районах столиці:

Печерський 3

Шевченкiвський 2
Солом’янський 1
Дніпровський 1
Святошинський 3
Деснянський 4
Подільський 5
Голосіївський 2
Оболонський 2
Дарницький 11

Як повідомляли Українські Новини, за один день було проведено 7 938 досліджень на коронавирусную інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 175 досліджень або на 2,2% більше порівняно з попередньою добою.

Дніпропетровська, Київська і Херсонська області не надали звіт з виплати 300%-ної надбавки лікарям.

Тим часом, станом на ранок 10 травня, в Україні підтверджено 522 нових випадки за добу.

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