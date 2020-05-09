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09 мая 2020, суббота, 11:52 816
Общество 2020-05-09T12:03:32+03:00
Українські Новини
В Киеве снова увеличилось количество новых случаев заражения COVID-19

В Киеве снова увеличилось количество новых случаев заражения COVID-19

Кира Молчанова
Киев, Виталий Кличко, КГГА, коронавирус в Киеве, Статистика по коронавирусу
Коронавирус. Оставайся дома. Фото: Pixabay
Коронавирус. Оставайся дома. Фото: Pixabay

Количество случаев коронавируса в Киеве выросло до 1771, в то время как всего в Украине 14 710 случаев заболевания. За сутки было зафиксировано 50 новых случаев. Среди них 12 медиков. Об этом сообщают Українськi Новини со ссылкой на приесс-службу Киевской городской государственной администрации.

Также за сутки произошло 2 летальных исхода. Всего за все время умерли 34 человека.

Среди новых заболевших:

  • 21 женщина в возрасте от 34 до 76 лет
  • 26 мужчин в возрасте от 17 до 79 лет
  • 1 девочка в возрасте 7 лет и 2 парня в возрасте 17 лет.

22 из них госпитализированы. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 7 человек. Всего коронавирус преодолели 134 жителя столицы.

Коронавирус в Киеве 9 мая. Фото: пресс-служба КГГАКоронавирус в Киеве 9 мая. Фото: пресс-служба КГГА

Как сообщали Українськi Новини, за один день было проведено 7 938 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 175 исследований или на 2,2% больше по сравнению с предыдущими сутками.

Днепропетровская, Киевская и Херсонская области не предоставили отчет по выплате 300%-ной надбавки врачам.

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