В Киеве снова увеличилось количество новых случаев заражения COVID-19

Количество случаев коронавируса в Киеве выросло до 1771, в то время как всего в Украине 14 710 случаев заболевания. За сутки было зафиксировано 50 новых случаев. Среди них 12 медиков. Об этом сообщают Українськi Новини со ссылкой на приесс-службу Киевской городской государственной администрации.

Также за сутки произошло 2 летальных исхода. Всего за все время умерли 34 человека.

Среди новых заболевших:

21 женщина в возрасте от 34 до 76 лет

26 мужчин в возрасте от 17 до 79 лет

1 девочка в возрасте 7 лет и 2 парня в возрасте 17 лет.

22 из них госпитализированы. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 7 человек. Всего коронавирус преодолели 134 жителя столицы.

Коронавирус в Киеве 9 мая. Фото: пресс-служба КГГА

Как сообщали Українськi Новини, за один день было проведено 7 938 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 175 исследований или на 2,2% больше по сравнению с предыдущими сутками.

Днепропетровская, Киевская и Херсонская области не предоставили отчет по выплате 300%-ной надбавки врачам.