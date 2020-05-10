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10 травня 2020, неділя, 08:47 18
Медицина 2020-05-10T11:00:02+03:00
Українські Новини
Коронавірус в світі йде на спад. За добу діагностували 89 тисяч нових випадків захворювання

Коронавірус в світі йде на спад. За добу діагностували 89 тисяч нових випадків захворювання

Надежда Комендантова
Коронавірус, Коронавірус в світі, статистика коронавірусу, Захворюваність на коронавірус
Коронавірус. Фото: Pixabay
Коронавірус. Фото: Pixabay

Після короткого спаду в Україні знову зросла кількість нових випадків COVID-19 до 515 за добу, а в світі за минулу добу в світі діагностували 88 997 випадків захворювання на коронавірус.

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнам світу

Зокрема, в США 1 347 309 (+ 25 524 за минулу добу) випадків захворювання коронавірус, в Іспанії 262 783 (+2666), Італії 218 268 (+1083).

Раніше, 8 травня у світі діагностували 93 800 заражень COVID-19.

За минулу добу в Китаї виявили одного хворого COVID-19. Всього в країні діагностовано 82887 випадків захворювання коронавірус. За час пандемії COVID-19 у країні померло 4633 особи. 78046 людина вже одужали. За станом на 10 травня в Китаї продовжують боротися з хворобою 208 пацієнтів, з них 15 знаходяться у важкому стані.

В Росії діагностовано 198 676 випадків COVID-19. На 1:00 10 травня в країні діагностовано 198 676 випадків хвороби, 31916 людина вже одужали, 1827 померли. За останню добу в Росії коронавірусом захворіло понад 10 000 чоловік. 104 людини померли.

Як повідомляли Українські Новини, офіційний Китай відкинув звинувачення в приховуванні походження вірусу і погодився розслідувати початок епідемії.

Італія стала другою країною Європи, де від COVID-19 загинули понад 30 тисяч людей. Першою була Великобританія.

Тим часом, американські медики зробили висновок, що 80% хворих на коронавірус вмирають при підключенні до апаратів ШВЛ.

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Коронавірус в світі йде на спад. За добу діагностували 89 тисяч нових випадків захворювання
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