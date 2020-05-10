Сьогодні 60-й день карантину. До встановленого Кабміном терміну його закінчення залишилося 12 днів

В той час, як після короткого спаду в Україні знову зросла кількість нових випадків COVID-19 до 515 за добу , сьогодні розпочався 60-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемії коронавірусу COVID-19.

На засіданні Кабміну 4 травня було прийнято рішення про продовження карантину до 22 травня.

До цієї дати залишилося 12 днів.

В результаті карантину та інших обмежувальних заходів навчальні заклад перейшли на дистанційне навчання, заборонені масові зібрання громадян, зупинено міжнародне і міжміське пасажирське сполучення, метрополітен у Києві, Харкові та Днипре, а міський транспорт працює за спеціальними перепустками.

Припинена робота кінотеатрів та інших розважальних закладів, магазинів, крім аптек, продуктових магазинів і магазинів побутової хімії.

Громадян закликали мінімізувати появу на вулиці і носити засоби захисту.

4 травня на засіданні Кабмін зняв ряд карантинних обмежень з пропозиціями міністерств з 11 травня.

Таким чином, з 11 травня дозволяється робота закладів торгівлі непродовольчими товарами, робота літніх терас кафе і ресторанів на відкритому повітрі, а також закладів харчування на винос, закладів культури за бажанням цих закладів, також дозволяється діяльність нотаріусів, адвокатів, аудиторів.

Також з 11 травня відкриваються парки і сквери, салони краси, частково музеї.

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним щонайменше протягом 10 днів; у лікарнях залишиться менше 50% пацієнтів з COVID-19.

Раніше Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину.

Як повідомляли Українські Новини, 7 травня кількість виявлених випадків захворювання на коронавирусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 504 до 14 195.

Згідно з опублікованим Кабміном планом виходу з карантину, перший етап виходу з карантину буде вводитися, якщо протягом 10 днів підряд співвідношення зафіксованих випадків захворювання коронавірусом серед усіх хворих не змінюється або утримується в межах 5%.