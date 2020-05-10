підписатися на розсилку
26.65 27.11
28.7 29.35
˟
10 травня 2020, неділя, 08:16 6 Інфографіка
Суспільство 2020-05-10T08:45:01+03:00
Українські Новини
Сьогодні 60-й день карантину. До встановленого Кабміном терміну його закінчення залишилося 12 днів

Сьогодні 60-й день карантину. До встановленого Кабміном терміну його закінчення залишилося 12 днів

Надежда Комендантова
Карантин, Коронавірус, Карантин в Україні
Карантин. Фото: Pixabay
Карантин. Фото: Pixabay

В той час, як після короткого спаду в Україні знову зросла кількість нових випадків COVID-19 до 515 за добу, сьогодні розпочався 60-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемії коронавірусу COVID-19.

На засіданні Кабміну 4 травня було прийнято рішення про продовження карантину до 22 травня.

До цієї дати залишилося 12 днів.

В результаті карантину та інших обмежувальних заходів навчальні заклад перейшли на дистанційне навчання, заборонені масові зібрання громадян, зупинено міжнародне і міжміське пасажирське сполучення, метрополітен у Києві, Харкові та Днипре, а міський транспорт працює за спеціальними перепустками.

Припинена робота кінотеатрів та інших розважальних закладів, магазинів, крім аптек, продуктових магазинів і магазинів побутової хімії.

Громадян закликали мінімізувати появу на вулиці і носити засоби захисту.

4 травня на засіданні Кабмін зняв ряд карантинних обмежень з пропозиціями міністерств з 11 травня.

Таким чином, з 11 травня дозволяється робота закладів торгівлі непродовольчими товарами, робота літніх терас кафе і ресторанів на відкритому повітрі, а також закладів харчування на винос, закладів культури за бажанням цих закладів, також дозволяється діяльність нотаріусів, адвокатів, аудиторів.

Також з 11 травня відкриваються парки і сквери, салони краси, частково музеї.

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним щонайменше протягом 10 днів; у лікарнях залишиться менше 50% пацієнтів з COVID-19.

Раніше Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину.

Як повідомляли Українські Новини, 7 травня кількість виявлених випадків захворювання на коронавирусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 504 до 14 195.

Згідно з опублікованим Кабміном планом виходу з карантину, перший етап виходу з карантину буде вводитися, якщо протягом 10 днів підряд співвідношення зафіксованих випадків захворювання коронавірусом серед усіх хворих не змінюється або утримується в межах 5%.

 

Більше новин про: Карантин Коронавірус Карантин в Україні

Сьогодні 60-й день карантину. До встановленого Кабміном терміну його закінчення залишилося 12 днів
Генпрокурор спочатку запостила пісню "День перемоги", а потім за неї вибачилася
Новини
Сьогодні 60-й день карантину. До встановленого Кабміном терміну його закінчення залишилося 12 днів 08:16 Інфографіка
Економіст оцінив ризики на валютному ринку. Прогноз курсу валют на літо 06:00
Берлін 9 травня Фото: @RegBerlin
У Берліні на Бранденбурзьких воротах з'явилося українське слово "дякую" 23:45
У неділю В Києві можуть працювати 19 ринків. Повний список 22:26
З Кувейту додому повернулися 46 українців 21:16
більше новин
Кількість хворих COVID-19 у світі наближається до чотирьох мільйонів 08:45
Підозрюваній у погрозах Зеленському Звіробій не продовжили особисте зобов'язання 08:58
Право на самооборону є у кожного - футбольні фанати не повинні захищати людей вибірково, - Білецький 11:42
Цього персонажа знаємо особисто, - одеські фанати відмовилися підтримати Стерненка 17:56
Голова "Енергоатому" висловився на підтримку нового енергобалансу, - ЗМІ 12:41
більше новин
Офіційний Берлін заявив про однозначну відповідальність Німеччини за розв'язання війни 11:59
Підозрюваній у погрозах Зеленському Звіробій не продовжили особисте зобов'язання 08:58
У Луганській області наростають протести підприємців 15:29
В Україні з року в рік кошти держфонду регіонального розвитку розподіляються непропорційно, - мер Чернігова 12:24
Грузія викликає посла в Україні через призначення Саакашвілі головою виконкому реформ 13:26
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok