Гривна стремительно дорожает. Курс НБУ на 12 мая

Пока доллар продолжает падать, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 12 мая, на 1,43 коп. до 26,8140 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 8-11 мая, на 12,95 коп. до 26,8283 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в пятницу, 8 мая, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 7 мая на 6,45 коп. до 27,0487 UAH/USD, курс покупки – понизился на 5,93 коп. до 26,7307 UAH/USD.

Также эксперты банковской сферы прогнозируют, что в мае могут быть колебания на валютном рынке. Это связано с глобальным кризисом из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, экономисты советовали покупать валюту для накоплений и удержаться от того, чтобы сдавать ее.