У неділю В Києві можуть працювати 19 ринків. Повний список

Після того, як з 1 травня в Україні почали відкриватися продуктові ринки, 10 травня в Києві можуть працювати 19 агропродовольчих ринків, які забезпечили виконання протиепідемічних вимог.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.

Можуть працювати наступні ринки:

"Феофанівський" (вул. Заболотного, 48-А), ринок "Деміївський" ТОВ "Манхеттен", вул. Ізюмська, 1), ТРК "Базар на лісовий" (ТОВ "Панорама-Інвест", вул. Попудренка, 65), ринковий комплекс "Маяк" (ПФ ТОВ "Ремонтник", вул. Попудренка, 90/2), КП "Володимирський ринок" (вул. Антоновича, 115), ТОВ "Печерський ринок" (Печерська площа, 1), ринок "Ілліс" (ТОВ "Іллфс", вул. Чорнобильська, 16/80). КП "Бессарабський ринок" (Бесарабська площа, 2), ринок "Лівобережний" (ПАТ "Дніпровський ринок", вул. Сверстюка, 3), "Дарниця" ("Дніпровський ринок", вул. Попудренка, 5), ТОВ "Шлях" (ринок "Шлях", вул. Зодчих, 52/1), ринок ПП "Колібріс" (вул. Л. Курбаса, 6), ринок "Одеський" (АТЗТ "Істерн-Трейд" (проспект Академіка Глушкова, 32-38), ТОВ "РУИОЛ" ("Ринок "Вигурівський", вул. Бальзака, 94), ринок "Нивки" (вул. Щербаківського, 47), МПП "Турбота" (вул. Туполєва, 13), ТОВ "ТК "Борщагівський" (ринок "Західний", вул. Депутатська, 2), ринок "Отрадненський" ("Торговий комплекс "Борщагівський", бульвар Ст. Гавела, 18), ТОВ "Квіткова Галявина" (ринок "Лук'янівський", вул. Юрія Іллєнка, 1).

У КМДА нагадали, що агропродовольчі ринки столиці відкривають поступово за умови виконання низки протиепідемічних вимог.

Так, на ринках мають забезпечити: масковий режим працівників і відвідувачів; дистанційну термометрію на вході; недопуск на територію ринку осіб з ознаками ГРВІ; забезпечення дистанції в 3 м між торговими місцями і дистанції 1,5 м між відвідувачами; дезінфекцію контактних поверхонь кожні 3 години.

Відновити роботу можуть тільки офіційні продовольчі ринки.

Крім того, має бути забезпечено недопущення стихійної торгівлі навколо.

Діє заборона на приготування і споживання їжі на місці продажу.

Як повідомляли Українські Новини, відповідно рішенням Кабміну, з 1 травня в Україні відновлюють роботу ринки. Однак не всі ринки в День праці почали працювати. Так, у Києві відвідувачів брала лише одна торгова площадка - ринок "Столичний" на Великій окружній