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09 травня 2020, субота, 21:16 4
Суспільство 2020-05-09T21:30:01+03:00
Українські Новини
З Кувейту додому повернулися 46 українців

З Кувейту додому повернулися 46 українців

Ярина Вацяк
Кувейт, Повернення українців, українці за кордоном, спецрейси
Літак. Фото: Pixabay
Літак. Фото: Pixabay

46 українців вилетіли спецрейсом з Кувейту після того, як Україна восстанавила спецрейси з-за кордону.

Про це повідомило посольство України в Кувейті в Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 09.05.2020 о 12:00, за результатами домовленості з кувейтською стороною, спеціальним рейсом кувейтської авіакомпанії Jazeera Airways за маршрутом Кувейт-Київ відправлено 46 громадян України, які висловили бажання повернутися на батьківщину", - зазначено в повідомленні.

Всі українці погодилися з обов'язковою двотижневої ізоляцією вдома і встановили застосунок "Дія", який допоможе лікарям і поліції стежити за дотриманням ними карантину.

Перевезення українців організувало Міністерство закордонних справ країни спільно з авіакомпанією Jazeera Airways.

Як повідомляли Українські Новини, 5 травня в Україну прилетіли близько тисячі евакуйованих українців з Німеччини, Італії та Казахстану, і евакуація триває. 800 пасажирів прибуло в український аеропорт "Бориспіль" спецрейсами з Данії, Італії та Іспанії.

Тим часом, обов'язкову обсервацію в спеціально відведених місцях будуть проходити ті громадяни, які повернулися в Україну з-за кордону і не мають смартфонів, а інших будуть відправляти на самоізоляцію і контролювати її дотримання з допомогою мобільного застосунку "Дія".

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