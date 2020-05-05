За сутки больше полутысячи пассажиров прилетели в Украину эвакуационными рейсами

Государственная пограничная служба оформила эвакуационные рейсы из Германии, Италии и Казахстана в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область). Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини. "За прошедшие сутки пограничники проверили и осуществили пропуск более полутысячи пассажиров, прибывших в аэропорт "Борисполь" тремя эвакуационными рейсами", - сказано в нем. Отмечается, что пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили специальные пассажирские авиарейсы из Милана, Таразу и Франкфурта. Среди прибывших этими самолетами лиц подавляющее большинство - граждане Украины. Ни один из пассажиров не имел повышенной температуры тела, или жалоб на наличие симптомов заболевания ОРВИ. Они все, кроме одного, выбрали предусмотренные карантинные ограничения с применением приложении "Дій вдома". После проверки работниками Госпогранслужбы регистрации в приложении эти лица отправились на двухнедельный самоизоляцию по указанным адресам. Один гражданин, прибывший рейсом из Милана, проведет карантин в определенном обсерваторе. В общем пассажиропоток через украинскую границу остается достаточно низким. В течение суток границу нашей страны на въезд и на выезд пересекло меньше 12 тыс. человек. Среди тех, кто въезжал в Украину, лиц с высокой температурой тела или жалобами на наличие симптомов заболевания ОРВИ не выявлено. Как сообщали Українськi Новини, Украина возобновляет эвакуацию украинцев, пребывающих за границей и выразивших желание вернуться в Украину. Министерство инфраструктуры уже обнародовало график специальных авиарейсов из 26 городов мира. С 28 марта Украина закрыла государственную границу на въезд и выезд для любых пассажирских сообщений.