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05 мая 2020, вторник, 12:18 454
Общество 2020-05-05T13:30:02+03:00
Українські Новини
За сутки больше полутысячи пассажиров прилетели в Украину эвакуационными рейсами

За сутки больше полутысячи пассажиров прилетели в Украину эвакуационными рейсами

Ольга Фандорина
Пограничники, Эвакуация, Эвакуация украинцев, Эвакуационный рейс
Самолет. Фото: Госпогранслужба
Самолет. Фото: Госпогранслужба

Государственная пограничная служба оформила эвакуационные рейсы из Германии, Италии и Казахстана в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"За прошедшие сутки пограничники проверили и осуществили пропуск более полутысячи пассажиров, прибывших в аэропорт "Борисполь" тремя эвакуационными рейсами", - сказано в нем.

Отмечается, что пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили специальные пассажирские авиарейсы из Милана, Таразу и Франкфурта.

Среди прибывших этими самолетами лиц подавляющее большинство - граждане Украины.

Ни один из пассажиров не имел повышенной температуры тела, или жалоб на наличие симптомов заболевания ОРВИ.

Они все, кроме одного, выбрали предусмотренные карантинные ограничения с применением приложении "Дій вдома".

После проверки работниками Госпогранслужбы регистрации в приложении эти лица отправились на двухнедельный самоизоляцию по указанным адресам.

Один гражданин, прибывший рейсом из Милана, проведет карантин в определенном обсерваторе.

В общем пассажиропоток через украинскую границу остается достаточно низким.

В течение суток границу нашей страны на въезд и на выезд пересекло меньше 12 тыс. человек.

Среди тех, кто въезжал в Украину, лиц с высокой температурой тела или жалобами на наличие симптомов заболевания ОРВИ не выявлено.

Как сообщали Українськi Новини, Украина возобновляет эвакуацию украинцев, пребывающих за границей и выразивших желание вернуться в Украину. Министерство инфраструктуры уже обнародовало график специальных авиарейсов из 26 городов мира.

С 28 марта Украина закрыла государственную границу на въезд и выезд для любых пассажирских сообщений.

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