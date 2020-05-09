Зеленський стверджує, що рабства в Україні немає, але без контракту громадян за кордон не випускає

В той час, як Кабмін вирішив видавати дозволи на роботу за кордоном окремо на кожен запит, президент Володимир Зеленський заявив, що українські заробітчани зможуть виїхати на роботу за кордон, при наявності контракту з країною-замовником про роботу хоча б на три місяці.

При наявності такого договору Україна не буде блокувати виїзд заробітчан. Про це Зеленський повідомив на брифінгу під час робочої поїздки на Закарпаття, повідомляє "Укрінформ".

"Ми нікому нічого не блокуємо... Ми пояснили, що коли у нас йде карантин, його потрібно дотримуватися. Це треба зрозуміти... Ми відпускаємо громадян на ці роботи — за умови, що нам показують копію контракту з людиною як мінімум три місяці роботи", - це заявив президент.

Він також повідомив, що вже багато країн надіслали замовлення на рейси для українських робітників. Зокрема, рейси замовили Німеччина, Італія, Фінляндія і Польща.

Зеленський додав, що країни беруть на себе зобов'язання забезпечити українців житлом та медичною страховкою, щоб Україна була впевнена, що в разі чого, людей просто не викинуть на вулицю.

"Хочете працювати за кордоном - будь ласка, рабства в Україні немає", - сказав Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що працівники з України стали надзвичайно затребуваними через світову кризу.

Також Кабмін пообіцяв не перешкоджати заробітчанам у виїзді на роботу.

Тим часом, в Україні пошук нових співробітників заморозили 55,5% рітейлерів.