Покладання квітів та імпровізований концерт. Як у Києві пройшло 75-річчя з дня Перемоги

Сьогодні, 9 травня, в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У Києві біля Вічного вогню в Парку Слави відбулося покладання квітів. Українські Новини розкажуть про те, як пройшло 75-річчя Перемоги в столиці.

Так, біля Вічного вогню поклав квіти Володимир Зеленський. Крім того, в столичний Парк Слави прийшли Дмитро Разумков, Руслан Стефанчук, Андрій Герус, Борис Радуцький, Нестор Шуфрич.

Володимир Зеленський у Парку Слави 9 травня 2020 года. Фото: Facebook/Офіс Президента України

Дмитро Разумков у Парку Слави. Фото: Facebook/Дмитро Разумков

Як повідомляє поліція Києва, вулиця Лаврська перекрита для проїзду автомобілів. Щоб не допустити будь-яких правопорушень, на встановлених пропускних пунктах поліцейські проводять огляд учасників заходів та роз'яснювальну роботу з громадянами щодо дотримання карантину і заборону використання символіки тоталітарних режимів.

Поліція Києва. Фото:npu.gov.ua

Також неподалік від Арсенальної поліція затримала двох хлопців з ножами і газовими балончиками, ще одного чоловіка не пустили, так як у нього не було з собою документів.

Як повідомляє видання "Страна", на вході поліція роздає маски на підходах до Вічного вогню. Також з гучномовця чути, що потрібно дотримуватися дистанції. У Парк Слави приїжджають сім'ї з дітьми. До Вічного вогню приїхав і Митрополит Онуфрій.

Поліція роздає маски киянам. Фото: Страна

До Вічного вогню приїджають сім'ями. Фото: Страна

Митрополит Онуфрій також приїхав до Вічного вогня. Фото: Страна

До Вічного вогню прийшли ветерани.

Ветерани пришли в Києві до Парку Слави. Фото: Страна

Також в Парку Слави в Києві, за даними видання "Страна", пройшов імпровізований концерт і люди співали військові пісні.

День Победы в Киеве. Фото: Страна

А ДСНС проводить дезінфекцію в парку Вічної Слави та на Алеї Героїв Крут у Києві під час проведення заходів з масовою участю людей.

ГосЧС проводит дезинфекцию. Фото: dsns.gov.ua

Також про те, як відзначають День перемоги в Києві, можна подивитися у відео "Страни".

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський на Закарпатті почтил память погибших во Второй мировой войневшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні.

Крім того, в центрі Харкова провели автопробіг на честь 75-річчя Перемоги.