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09 мая 2020, суббота, 16:35 90
Общество 2020-05-09T16:39:35+03:00
Українські Новини
В центре Харькова провели автопробег в честь 75-летия Победы

В центре Харькова провели автопробег в честь 75-летия Победы

Елена Новикова
День Победы, Военная техника, 9 мая, Автопробег, 75-летие со Дня победы
Авторобег в Харькове. Фото: Telegram/ХС | Харьков
Авторобег в Харькове. Фото: Telegram/ХС | Харьков

В День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая, в Харькове провели ежегодный автопробег на площади Конституции. Он был посвящен 75-летию со Дня Победы.

Фото и видео опубликованы на странице "ХС Харьков" в социальных сетях.

В автопробеге приняли участие автомобили, стилизированные под военную технику тех лет, а люди были одеты в форму военную форму бойцов Красной армии.

Автопробег в Харькове. Фото: Telegram/ХС | ХарьковАвтопробег в Харькове. Фото: Telegram/ХС | Харьков

Автопробег на 9 мая в Харькове. Фото: Telegram/ХС | ХарьковАвтопробег на 9 мая в Харькове. Фото: Telegram/ХС | Харьков

Автопробег в Харькове к 75-летию победы. Фото: Telegram/ХС | ХарьковАвтопробег в Харькове к 75-летию победы. Фото: Telegram/ХС | Харьков

Автопробег в Харькове. Фото: Telegram/ХС | ХарьковАвтопробег в Харькове. Фото: Telegram/ХС | Харьков

Как сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский на Закарпатье почтил память погибших во Второй мировой войне.

Кроме того, всего 9 мая в Украине запланировано проведение 340 мероприятий. Полиция ожидает около 290 мероприятий с возложением цветов и 50 автопробегов. Публичную безопасность и порядок во время указанных мероприятий будут обеспечивать более 6,9 тысячи полицейских и более 1,4 тысячи военнослужащих Национальной гвардии Украины.

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