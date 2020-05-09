В центре Харькова провели автопробег в честь 75-летия Победы

В День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая, в Харькове провели ежегодный автопробег на площади Конституции. Он был посвящен 75-летию со Дня Победы.

Фото и видео опубликованы на странице "ХС Харьков" в социальных сетях.

В автопробеге приняли участие автомобили, стилизированные под военную технику тех лет, а люди были одеты в форму военную форму бойцов Красной армии.

Автопробег в Харькове. Фото: Telegram/ХС | Харьков

Автопробег на 9 мая в Харькове. Фото: Telegram/ХС | Харьков

Автопробег в Харькове к 75-летию победы. Фото: Telegram/ХС | Харьков

Автопробег в Харькове. Фото: Telegram/ХС | Харьков

Как сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский на Закарпатье почтил память погибших во Второй мировой войне.

Кроме того, всего 9 мая в Украине запланировано проведение 340 мероприятий. Полиция ожидает около 290 мероприятий с возложением цветов и 50 автопробегов. Публичную безопасность и порядок во время указанных мероприятий будут обеспечивать более 6,9 тысячи полицейских и более 1,4 тысячи военнослужащих Национальной гвардии Украины.