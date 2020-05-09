Зеленский на Закарпатье почтил память погибших во Второй мировой войне

После того, как 8 мая в День памяти и примирения Президент Украины побывал в селе Меловое Луганской области, самом восточном населенном пункте страны, 9 мая Владимир Зеленский прибыл в Закарпатскую область и почтил память погибших во Второй мировой войне.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в ​​Закарпатскую область. Владимир Зеленский возложил цветы к Вечному огню и почтил память погибших воинов", — сказано в нем.

Президент посетил мемориальный комплекс "Холм Славы" с могилами воинов, погибших в боях за освобождение Украины от нацистских оккупантов во Второй мировой войне.

"На Закарпатье завершилось изгнание захватчиков. Мы никогда не забудем страшную цену этой победы. Для чествования подвига каждого, кто приближал победу, - главное не громкость, а искренность. И наша победа - у каждого в сердце", — отметил Зеленский.

Зеленский в Закарпатской области. Фото: пресс-служба Офиса Президента

Зеленский в Закарпатской области. Фото: пресс-служба Офиса Президента

Как сообщали Українськi Новини, 9 мая Украина отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Кроме того, Президент Украины призвал не забывать о последствиях ненависти, агрессии и идеологии господства нации, а также о подвиге предков для того, чтобы украинцы могли жить в современном мире.