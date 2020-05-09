В Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне

Вчера в Украине отмечали День памяти и примирения. Сегодня — День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Поздно вечером 8 мая 1945 года в берлинском центре представители нацистской Германии, союзники и СССР подписали Акт о капитуляции Германии. В Москве в это время было уже 9 мая. С тех пор праздник стали отмечать именно в этот день.

Во второй мировой войне погибли от 8 до 10 миллионов украинцев. Символом памятных мероприятий в их честь стал цветок мака. Это распространенный полевой цветок, который вырос на полях сражений, и одновременно символ кровавого следа от пули.

В качестве государственного праздника этот день был установлен после принятия 9 апреля 2015 года Верховной Радой Украины закона № 2539 "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 – 1945 годов". Но в этом году из-за пандемии коронавируса массовых мероприятий в этот день не будет.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский в День памяти и примирения в Луганской области на границе с Россией почтил память погибших во Второй мировой войне.

Кроме того, Президент Украины призвал не забывать о последствиях ненависти, агрессии и идеологии господства нации, а также о подвиге предков для того, чтобы украинцы могли жить в современном мире.