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09 мая 2020, суббота, 08:25 218
Общество 2020-05-09T11:30:02+03:00
Українські Новини
В Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне

В Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне

Кира Молчанова
День Победы, День памяти и примерения, Вторая мировая война, Война, 9 мая, День победы над нацизмом во Второй мировой войне
День победы. Красный мак. Фото: Pixabay
День победы. Красный мак. Фото: Pixabay

Вчера в Украине отмечали День памяти и примирения. Сегодня — День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Поздно вечером 8 мая 1945 года в берлинском центре представители нацистской Германии, союзники и СССР подписали Акт о капитуляции Германии. В Москве в это время было уже 9 мая. С тех пор праздник стали отмечать именно в этот день.

Во второй мировой войне погибли от 8 до 10 миллионов украинцев. Символом памятных мероприятий в их честь стал цветок мака. Это распространенный полевой цветок, который вырос на полях сражений, и одновременно символ кровавого следа от пули.

В качестве государственного праздника этот день был установлен после принятия 9 апреля 2015 года Верховной Радой Украины закона № 2539 "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 – 1945 годов". Но в этом году из-за пандемии коронавируса массовых мероприятий в этот день не будет.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский в День памяти и примирения в Луганской области на границе с Россией почтил память погибших во Второй мировой войне.

Кроме того, Президент Украины призвал не забывать о последствиях ненависти, агрессии и идеологии господства нации, а также о подвиге предков для того, чтобы украинцы могли жить в современном мире.

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