В Киеве недалеко от Арсенальной задержали парней с ножами и газовыми баллончиками

9 мая, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, полиция Киева, которая в этот день работает в усиленном режиме, задержала парня, который пришел без документов на Арсенальную, чтобы возложить цветы, а еще двоих, у которых были обнаружены ножи и газовые баллончики, не пропустили.

Об этом сообщает издание "Страна".

"Начало улицы Мазепы перекрыто забором, при входе полиция задержала одного парня, у которого не было документов при себе, а также не пропустила еще двоих, которые имели при себе ножи, газовые баллончики по типу "Кобра", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что меры безопасности в районе метро "Арсенальная" усилены: охрану правопорядка обеспечивают несколько десятков полицейских и пожарная машина.

Как сообщали Українські Новини, несмотря на карантин, полиция ожидает 290 мероприятий с возложением цветов и 50 автопробегов 9 мая.

Кроме того, Президент Владимир Зеленский в День памяти и примирения в Луганской области на границе с Россией почтил память погибших во Второй мировой войне.