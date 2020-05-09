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09 мая 2020, суббота, 15:30 1672
Силовые структуры 2020-05-09T15:45:01+03:00
Українські Новини
В Киеве недалеко от Арсенальной задержали парней с ножами и газовыми баллончиками

В Киеве недалеко от Арсенальной задержали парней с ножами и газовыми баллончиками

Елена Новикова
День Победы, Задержание, Газовый баллончик, 9 мая, нарушитель, Полиция Киева

9 мая, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, полиция Киева, которая в этот день работает в усиленном режиме, задержала парня, который пришел без документов на Арсенальную, чтобы возложить цветы, а еще двоих, у которых были обнаружены ножи и газовые баллончики, не пропустили.

Об этом сообщает издание "Страна".

"Начало улицы Мазепы перекрыто забором, при входе полиция задержала одного парня, у которого не было документов при себе, а также не пропустила еще двоих, которые имели при себе ножи, газовые баллончики по типу "Кобра", -  говорится в сообщении.

Также уточняется, что меры безопасности в районе метро "Арсенальная" усилены: охрану правопорядка обеспечивают несколько десятков полицейских и пожарная машина.

Как сообщали Українські Новини, несмотря на карантин, полиция ожидает 290 мероприятий с возложением цветов и 50 автопробегов 9 мая.

Кроме того, Президент Владимир Зеленский в День памяти и примирения в Луганской области на границе с Россией почтил память погибших во Второй мировой войне.

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