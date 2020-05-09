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09 травня 2020, субота, 15:38 15
Силові структури 2020-05-09T17:15:02+03:00
Українські Новини
У Києві неподалік від Арсенальної затримали хлопців з ножами і газовими балончиками

У Києві неподалік від Арсенальної затримали хлопців з ножами і газовими балончиками

Елена Новикова
Поліція Києва, затримання, День Перемоги, 9 травня, Правопорушник

9 травня, в День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, поліція Києва, яка в цей день працює в посиленому режимі, затримала хлопця, який прийшов без документів на Арсенальну, щоб покласти квіти, а ще двох, у яких були виявлені ножі і газові балончики, не пропустили.

Про це повідомляє видання "Країна".

"Початок вулиці Мазепи перекрито парканом, при вході поліція затримала одного хлопця, у якого не було документів при собі, а також не пропустила ще двох, які мали при собі ножі, газові балончики по типу "Кобра", - йдеться в повідомленні.

 

Також уточнюється, що заходи безпеки в районі метро "Арсенальна" посилені: охорону правопорядку забезпечують кілька десятків поліцейських і пожежна машина.

Як повідомляли Українські Новини, незважаючи на карантин, поліція очікує 290 заходів з покладанням квітів і 50 автопробігів в суботу, 9 травня.

Крім того, Президент Володимир Зеленський в День пам'яті і примирення в Луганській області на кордоні з Росією вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні.

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