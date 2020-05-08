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08 мая 2020, пятница, 13:44 1054
Президент 2020-05-08T13:46:27+03:00
Українські Новини
Зеленский приехал в самую восточную точку Украины и почтил память погибших во Второй мировой войне

Зеленский приехал в самую восточную точку Украины и почтил память погибших во Второй мировой войне

Кира Молчанова
День памяти и примерения, Луганская область, Президент Украины, Владимир Зеленский, Президент Владимир Зеленский, Меловое
Зеленский в Меловом Луганской области. Фото: пресс-служба Офиса Президента
Зеленский в Меловом Луганской области. Фото: пресс-служба Офиса Президента

Президент Владимир Зеленский в День памяти и примирения в Луганской области на границе с Россиейпочтил память погибших во Второй мировой войне.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Президент на российско-украинской границе почтил память погибших во Второй мировой войне", - сказано в нем.

Зеленский посетил мемориальный комплекс "Украина - освободителям" в поселке городского типа Меловое (Луганская область) - самом восточном населенном пункте в Украине на границе с РФ.

Президент возложил цветы у Вечного огня.

Зеленский в Меловом Луганской области. Фото: пресс-служба Офиса Президента Зеленский в Меловом Луганской области. Фото: пресс-служба Офиса Президента

"Также установил лампадки возле скульптурной композиции - солдата, который снимает головной убор перед родной землей, а к его груди прильнула освобожденная из нацистской неволи женщина. Постамент внешне напоминает блиндаж. Внутри - музей "Землянка". На постаменте надпись: "Украина - освободителям". Рядом с памятником - братская могила. В ней покоятся сотни известных и неизвестных солдат, погибших во время освобождения Мелового. 1 066 имен павших героев высечены на 27 мемориальных досках у братской могилы", - говорится в сообщении.

Зеленский в Меловом Луганской области. Фото: пресс-служба Офиса Президента Зеленский в Меловом Луганской области. Фото: пресс-служба Офиса Президента

Неподалеку от этого места расположен поселок Пивневка, который стал первым населенным пунктом, где в декабре 1942 года началось изгнание нацистских оккупантов с украинской земли.

Зеленский в Меловом Луганской области. Фото: пресс-служба Офиса Президента Зеленский в Меловом Луганской области. Фото: пресс-служба Офиса Президента

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров не намерен проводить массовые мероприятия в День памяти и примирения 8 мая и День победы над нацизмом 9 мая.

39,1% опрошенных фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива считают, что Украина должна праздновать и День памяти и примирения 8 мая, и День победы над нацизмом 9 мая.

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