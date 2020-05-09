Несмотря на карантин, полиция ожидает 290 мероприятий с возложением цветов и 50 автопробегов 9 мая

День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Фото: Офис Президента

День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Фото: Офис Президента

Полиция ожидает 290 мероприятий с возложением цветов и 50 автопробегов 9 мая, День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

Всего 9 мая на территории государства запланировано проведение 340 мероприятий.

"9 мая ожидается около 290 мероприятий с возложением цветов и 50 автопробегов. Публичную безопасность и порядок во время указанных мероприятий будут обеспечивать более 6,9 тысячи полицейских и более 1,4 тысячи военнослужащих Национальной гвардии Украины", — сказано в сообщении.

Согласно ему, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой отметил необходимость полного взаимодействия всех подразделений Национальной полиции, Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, задействованных в обеспечении безопасности во время указанных мероприятий.

Первый заместитель министра также подчеркнул, что руководители подразделений должны контролировать ситуацию и при необходимости немедленно принимать соответствующие решения.

8 мая на территории государства было запланировано проведение 253 мероприятий с участием почти 1,3 тысячи граждан.

Публичную безопасность и порядок обеспечивали более 3,5 тыс. полицейских и 300 военнослужащих Нацгвардии.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский в День памяти и примирения в Луганской области на границе с Россией почтил память погибших во Второй мировой войне.

Кроме того, Президент Украины призвал не забывать о последствиях ненависти, агрессии и идеологии господства нации, а также о подвиге предков для того, чтобы украинцы могли жить в современном мире.