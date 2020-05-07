Полиция Киева усилит контроль за соблюдением карантина 9 мая

Полиция Киева усилит охрану правопорядка во время празднования Дня победы над нацизмом, 9 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции, передают Українськi Новини.

Отмечается, что 9 мая в столице запланировано проведение акции в Парке Вечной Славы, в связи с чем в полиции Киева начал работу ситуационный центр, в состав которого вошли не только полицейские, но и представители других профильных служб и ведомств.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что сотрудники ситуационного центра будут отслеживать ситуацию в онлайн-режиме для немедленно принятия решений в случае ее обострения или возникновения непредвиденных ситуаций.

"Чтобы не допустить провокаций и нарушений правопорядка, перед началом акции взрывотехники и кинологи тщательно проверят место, где состоится мероприятие. Кроме того, на специально установленных пропускных пунктах сотрудники будут проводить поверхностный осмотр посетителей. Поэтому просим с пониманием отнестись к превентивным мерам, так как все это нужно для обеспечения безопасности", - сказал он.

Крищенко в очередной раз обратил внимание граждан на запрет использования символики тоталитарных режимов.

В частности за использование георгиевской (гвардейской) ленты, в соответствии со ст. 173-3 Административного кодекса, правонарушителю грозит до 5,1 тыс. гривен штрафа или административный арест сроком до 15 суток с конфискацией запрещенной символики или предметов, содержащих ее изображения.

Согласно ст. 436-1 Уголовного кодекса, за изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганду коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов предусмотрена уголовная ответственность - до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Чтобы не создавать конфликтных ситуаций с полицией и не провоцировать других граждан, призываем участников акции не использовать запрещенную символику. Любое правонарушение будет немедленно пресекаться, а действиям нарушителей - даваться правовая оценка", - отметил Крищенко.

Кроме охраны публичной безопасности и порядка, полиция Киева будет контролировать выполнение карантинных требований, определенных постановлением Кабинета Министров.

Указано, что правоохранители прежде всего будут проводить разъяснительную работу, а злостных нарушителей будут привлекать к административной (ст. 44-3 Админкодекса) и уголовной (ст. 325 Уголовного кодекса) ответственности.

"Обращаюсь к горожанам с просьбой соблюдать требования карантина. Также призываем участников и организаторов не нарушать законодательство и не создавать конфликтных ситуаций. Ведь от правосознания каждого из нас зависит не только порядок на улицах столицы, но и победа в борьбе с пандемией", - отметил глава киевской полиции.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Кабинет Министров заявлял, что не намерен проводить массовые мероприятия в День памяти и примирения 8 мая и День победы над нацизмом 9 мая.

Также 39,1% опрошенных фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива считают, что Украина должна праздновать и День памяти и примирения 8 мая, и День победы над нацизмом 9 мая.