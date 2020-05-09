Дніпропетровська, Київська і Херсонська області не розповіли, виплатили вони надбавку лікарям, — Степанов

Дніпропетровська, Київська і Херсонська області не надали звіт по виплаті 300%-ої надбавки лікарям.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"На цьому тижні я провів нараду з керівниками департаментів охорони здоров'я... Ми поставили завдання щодо виплати всіх без винятку надбавок, цих 300% і надання звіту до кінця робочого дня п'ятниці, тобто до кінця 8 травня. 3 області взагалі не надали звіту: Дніпропетровська, Київська і Херсонська області", — сказав він.

При цьому міністр зазначив, що Харківська область повідомила про 17 лікарів, які лікували хворих на коронавірус.

Загальна сума бюджетних коштів, виплачених в Харківській області лікарям, склала 14 900 гривень, що в середньому склало 870 гривень кожному лікарю.

Степанов зазначив, що це не схоже на 3 оклади.

Степанов також запевнив, що всі лікарі, які повинні отримати доплату, обов'язково її отримають.

Як повідомляли Українські Новини, 30 березня Верховна Рада доручила Кабінету Міністрів встановити 300%-ну доплату до зарплати медиків, які брали участь у ліквідації захворювання на коронавірусну інфекцію.

На тлі цього 30 квітня колектив Київської міської клінічної лікарні №8 Оболонського району вийшов на протест через низькі зарплати в 3-5 тисяч гривень в умовах пандемії коронавірусу.

Міністр охорони здоров'я стверджує, що уряд перерахував у регіони всі кошти, а затримки виникають вже на місцях.