МОЗ обвинил местные власти в невыплате медикам 300% надбавки

В то время, как в четверг, 30 апреля, коллектив Киевской городской клинической больницы №8 Оболонского района вышел на протест из-за низкой зарплаты в 3-5 тысяч гривен в условиях пандемии коронавируса и в то время, как в Украине прогнозируют пик заболеваемости на начало мая, Минздрав получает жалобы от врачей, которые работают с больными Covid-19 - не все они получили повышенную до 300% плату. Министр здравоохранения утверждает, что правительство перечислило в регионы все средства, а задержки возникают уже на местах. Об этом сообщалось на брифинге Степанова, который транслировался на странице Минздрава в Facebook.

"Сейчас мы получаем сигналы, что эти выплаты не были осуществлены в полном объеме по вине или органов местной власти, или главврачей больниц. Начали манипулировать по выплате за... просчитывать как-то почасово или еще как-то. Это недопустимые вещи. Подчеркиваю, что все без исключения выплаты должны осуществляться в полном объеме.

Степанов заявил, что уже отреагировал на ситуацию - он направил письма главам облгосадминистраций, чтобы они отчитались по каждому медучреждению, какие суммы и каким работникам, лечивших больных с коронавирусом, были выплачены.

Кроме того, по словам министра, в Минздраве открыли "горячую линию" по номеру 0-800-505-201 для жалоб на подобные невыплаты.

Как сообщали Українські Новини, сегодня в Украине не хватает медработников среднего и младшего уровня, массово увольняются в условиях пандемии, в то время, как количество больных коронавирусом в Украине достигла 10 861 случаев по состоянию на 1 мая.

Тем временем, специальные защитные костюмы для медиков, Министерство здравоохранения должно было получить 1 мая, но так и не получило, хотя закупало их вдвое дороже, чем волонтеры.