подписаться на рассылку
26.75 27.2
28.85 29.7
˟
02 мая 2020, суббота, 11:09 283
Политика 2020-05-02T11:10:01+03:00
Українські Новини
МОЗ обвинил местные власти в невыплате медикам 300% надбавки

МОЗ обвинил местные власти в невыплате медикам 300% надбавки

Ольга Фандорина
Надбавка, Выплата, Медики, Медработники, Надбавка медикам
Медики. Фото: freepik
Медики. Фото: freepik

В то время, как в четверг, 30 апреля, коллектив Киевской городской клинической больницы №8 Оболонского района вышел на протест из-за низкой зарплаты в 3-5 тысяч гривен в условиях пандемии коронавируса и в то время, как в Украине прогнозируют пик заболеваемости на начало мая, Минздрав получает жалобы от врачей, которые работают с больными Covid-19 - не все они получили повышенную до 300% плату. Министр здравоохранения утверждает, что правительство перечислило в регионы все средства, а задержки возникают уже на местах. Об этом сообщалось на брифинге Степанова, который транслировался на странице Минздрава в Facebook.

"Сейчас мы получаем сигналы, что эти выплаты не были осуществлены в полном объеме по вине или органов местной власти, или главврачей больниц. Начали манипулировать по выплате за... просчитывать как-то почасово или еще как-то. Это недопустимые вещи. Подчеркиваю, что все без исключения выплаты должны осуществляться в полном объеме.

Степанов заявил, что уже отреагировал на ситуацию - он направил письма главам облгосадминистраций, чтобы они отчитались по каждому медучреждению, какие суммы и каким работникам, лечивших больных с коронавирусом, были выплачены.

Кроме того, по словам министра, в Минздраве открыли "горячую линию" по номеру 0-800-505-201 для жалоб на подобные невыплаты.

Как сообщали Українські Новини, сегодня в Украине не хватает медработников среднего и младшего уровня, массово увольняются в условиях пандемии, в то время, как количество больных коронавирусом в Украине достигла 10 861 случаев по состоянию на 1 мая.

Тем временем, специальные защитные костюмы для медиков, Министерство здравоохранения должно было получить 1 мая, но так и не получило, хотя закупало их вдвое дороже, чем волонтеры

Больше новостей о: Надбавка Выплата Медики Медработники Надбавка медикам

Коронавирус в Украине: количество зараженных выросло до 550 в сутки
Пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне продолжают тушить
Новости
Люди пришли почтить память погибших в Одессе. Фото: Страна
В Одессе на Куликовом поле возлагают цветы в память о погибших 2 мая 12:31
В Офисе президента отрицают, что первый зам Трофимов общался с мэром Черкасс Бондаренко 11:34
МОЗ обвинил местные власти в невыплате медикам 300% надбавки 11:09
Мэр Черкасс рассказал о том, почему снял карантин и о угрозах власти 10:34
Коронавирус в Украине: количество зараженных выросло до 550 в сутки 10:00
больше новостей
4 европейские страны готовятся принимать туристов, - Ассоциация турагентств 07:31
Европейские страны выходят из карантина. Планировать ли украинцам летний отпуск в ЕС 18:20
Что будет с гривной в мае: банкиры прогнозируют валютные карусели 06:00
С сегодняшнего дня водители могут не включать ближний свет: какие есть исключения 06:00
Виктория Войцицкая: цену на электричество подняли, чтобы Ахметов продавал его дороже 18:45 Мнение
больше новостей
4 европейские страны готовятся принимать туристов, - Ассоциация турагентств 07:31
Виктория Войцицкая: цену на электричество подняли, чтобы Ахметов продавал его дороже 18:45 Мнение
МВД купило для своего госпиталя 50 аппаратов ИВЛ по 1 млн гривен за штуку 13:54
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко с семьей. Скриншот видео Facebook Анатолий Бондаренко
Мэр Черкасс ответил на угрозы уголовными делами за послабление карантина 15:50
НКРЭКУ увеличила максимальную стоимость "зеленой" электроэнергии в 3 раза 20:24
больше новостей
Количество заболевших коронавирусом возрастает. Данные на 2 мая
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok