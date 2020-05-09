Після короткого спаду в Україні знову зросла кількість нових випадків COVID-19 до 515 за добу

8 травня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 515 до 14 710, кількість померлих від захворювання — на 15 осіб до 376 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків зросла на 11 випадків або 2,2%, кількість нових летальних випадків — скоротилося на 6 випадків або на 28,6%. Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини. "За минулу добу захворіли 515 осіб, з них 49 дітей і 96 медпрацівників", — сказав він. Таким чином, 8 травня кількість нових випадків захворювання склало 3,6% від загальної кількості захворілих на 7 травня, цей показник шостий день поспіль знаходиться нижче 5% (показника, який Кабмін визначив в якості контрольного для пом'якшення карантину). 7 травня кількість нових випадків захворювання склала 3,7% від кількості захворілих на 6 травня. Найбільше випадків інфікування виявлено у Чернівецькій області (2 179), в Києві (1 771) та Івано-Франківській (1 095) області. Вінницька область - 522 випадку; Волинська область - 445 випадків; Дніпропетровська область - 681 випадок; Донецька область - 99 випадків; Житомирська область - 485 випадків; Закарпатська область - 678 випадків; Запорізька область - 320 випадків; Івано-Франківська область - 1095 випадків; Кіровоградська область - 411 випадків; Київ р. - 1771 випадок; Київська область - 959 випадків; Львівська область - 699 випадків; Луганська область - 42 випадки; Миколаївська область - 204 випадку; Одеська область - 619 випадків; Полтавська область - 240 випадків; Рівненська область - 877 випадків; Сумська область - 152 випадки; Тернопільська область - 977 випадків; Харківська область - 528 випадків; Херсонська область - 156 випадків; Хмельницька область - 165 випадків; Чернівецька область - 2179 випадків; Черкаська область - 333 випадки; Чернігівська область - 73 випадки. Як захиститися від коронавіруса: Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра. Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота. Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця. У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря. Як повідомляли Українські Новини, 7 травня кількість виявлених випадків захворювання коронавірусною інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 504 до 14 195. 6 травня кількість виявлених випадків захворювання коронавірусною інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 507 до 13 691. 5 травня було виявлено 487 нових випадків захворювання, 4 травня - 366 випадків, 3 травня - 418 випадків. Згідно з опублікованим Кабміном планом виходу з карантину, перший етап виходу з карантину буде вводитися, якщо протягом 10 днів підряд співвідношення зафіксованих випадків захворювання на коронавірус серед усіх хворих не змінюється або утримується в межах 5%.