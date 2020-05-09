Після короткого спаду в Україні знову зросла кількість нових випадків COVID-19 до 515 за добу

8 травня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 515 до 14 710, кількість померлих від захворювання — на 15 осіб до 376 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків зросла на 11 випадків або 2,2%, кількість нових летальних випадків — скоротилося на 6 випадків або на 28,6%.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За минулу добу захворіли 515 осіб, з них 49 дітей і 96 медпрацівників", — сказав він.

Таким чином, 8 травня кількість нових випадків захворювання склало 3,6% від загальної кількості захворілих на 7 травня, цей показник шостий день поспіль знаходиться нижче 5% (показника, який Кабмін визначив в якості контрольного для пом'якшення карантину).

7 травня кількість нових випадків захворювання склала 3,7% від кількості захворілих на 6 травня.

Найбільше випадків інфікування виявлено у Чернівецькій області (2 179), в Києві (1 771) та Івано-Франківській (1 095) області.

Вінницька область - 522 випадку;

Волинська область - 445 випадків;

Дніпропетровська область - 681 випадок;

Донецька область - 99 випадків;

Житомирська область - 485 випадків;

Закарпатська область - 678 випадків;

Запорізька область - 320 випадків;

Івано-Франківська область - 1095 випадків;

Кіровоградська область - 411 випадків;

Київ р. - 1771 випадок;

Київська область - 959 випадків;

Львівська область - 699 випадків;

Луганська область - 42 випадки;

Миколаївська область - 204 випадку;

Одеська область - 619 випадків;

Полтавська область - 240 випадків;

Рівненська область - 877 випадків;

Сумська область - 152 випадки;

Тернопільська область - 977 випадків;

Харківська область - 528 випадків;

Херсонська область - 156 випадків;

Хмельницька область - 165 випадків;

Чернівецька область - 2179 випадків;

Черкаська область - 333 випадки;

Чернігівська область - 73 випадки.

Як захиститися від коронавіруса:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, 7 травня кількість виявлених випадків захворювання коронавірусною інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 504 до 14 195.

6 травня кількість виявлених випадків захворювання коронавірусною інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 507 до 13 691.

5 травня було виявлено 487 нових випадків захворювання, 4 травня - 366 випадків, 3 травня - 418 випадків.

Згідно з опублікованим Кабміном планом виходу з карантину, перший етап виходу з карантину буде вводитися, якщо протягом 10 днів підряд співвідношення зафіксованих випадків захворювання на коронавірус серед усіх хворих не змінюється або утримується в межах 5%.