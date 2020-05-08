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08 травня 2020, пʼятниця, 22:39 4
Транспорт 2020-05-08T23:00:01+03:00
Українські Новини
Чеська авіакомпанія відновить перельоти в Київ і Одесу до початку літа

Чеська авіакомпанія відновить перельоти в Київ і Одесу до початку літа

Надежда Комендантова
Заробітчани, Авіапереліт, Авіарейс, Чехія
Літак.Фото: pixabay
Літак.Фото: pixabay

В той час, як Чехія з 11 травня відкриває кордони для заробітчан, авиакомпания Czech Airlines " (Чехія) має намір відновити рейси з Праги до Києва і Одеси до 26 травня.

Про це йдеться в повідомленні авіакомпанії, передають Українські Новини.

"Вже 24 травня 2020 року - Київ до 7 рейсів на тиждень, 25 травня 2020 року - Одеса до 3 рейсів в тиждень", - сказано в ньому.

Також компанія має намір 18 травня запустити рейси з Праги до Амстердам, Франкфурт, Париж, Стокгольм, 25 травня - Бухарест.

Наголошується, що рейси вже доступні для бронювання на червень і пізніше.

Згідно з правилами обслуговування, перед посадкою в літак і протягом усього польоту всі пасажири, крім дітей у віці до 2 років, повинні мати засоби захисту для рота і носа (допускаються саморобні бавовняні маски або хустки).

При цьому Czech Airlines просить пасажирів дотримуватись 2-метрову дистанцію один від одного при посадці або висадці на борт літака, по можливості користуватися онлайн-реєстрацією.

За інформацією на сайті компанії, в літаку з двомісним конфігурацією завжди буде тільки 1 людина на пару сидінь, а на всіх судах приймаються тільки безконтактні платежі.

Існують також обмеження, що регулюють надання певних послуг в самих аеропортах, таким чином, зали очікування, ресторани, магазини та інші об'єкти можуть бути тимчасово закриті.

Як повідомляли Українські Новини, Польща збирається відправити чартерні рейси за українськими заробітчанами.

Також авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) отримала замовлення на виконання чартерних рейсів по перевезенню українців за трудовими контрактами в Німеччину, Великобританію, Фінляндію, Швецію, Польщу.

Тим часом, Польща відновила видачу робочих віз українцям.

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