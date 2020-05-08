В Одесі обвалився житловий будинок

В Одесі обвалився багатоквартирний житловий будинок, в результаті інциденту жертв і постраждалих немає. Про це повідомляє місцеве управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що обвалення сталося на Польському узвозі, на місці рятувальники з'ясували, що в правому крилі будівлі сталося руйнування першого і другого поверхів. З будівлі евакуювали 21 мешканця.

"Зруйноване крило знеструмлено, будинок знаходиться під охороною. Загиблих і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли "Українські Новини", в Миколаєві мешканка багатоповерхівки померла від інсульту через впав стелі.

Також раніше в будівлі поліції в Одесі обрушилася стеля, постраждали два правоохоронця.

Також 5 жовтня в Днипре евакуювали студентів гуртожитку, у будівлі якого тріснула одна зі стін. Було встановлено обвалення ґрунту приблизно два на три метри з пошкодженням частини будівлі гуртожитку. Був прийнятий ряд невідкладних рішень. Заборонено перебування у гуртожитку. Огороджена територія в радіусі 70 метрів.

Раніше в Києві обвалилися бетонні плити будівлі, постраждала померла в кареті "швидкої".