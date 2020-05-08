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08 травня 2020, пʼятниця, 16:51 8
Фінанси 2020-05-08T17:15:01+03:00
Українські Новини
Перед довгими вихідними долар на міжбанку подорожчав

Перед довгими вихідними долар на міжбанку подорожчав

Ярина Вацяк
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гроші
гроші

Перед довгими травневими вихідними курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення курсу в четвер на 8 коп. у п'ятницю знизився на 3 коп. до 26,83 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,83-26,86 UAH/USD, потім котирування звузилися до 26,84-26,86 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,81-26,84 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 13,01% з 23,74 UAH/USD до 26,83 UAH/USD.

В 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, з 30 квітня по 8 травня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 16,86% до 27,0563 UAH/USD, курс купівлі знизився на 15,00 коп. до 26,7191 UAH/USD шостий тиждень поспіль.

Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, відповідного середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 12 травня, на 1,43% до 26,8140 UAH/USD.

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