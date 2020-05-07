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07 мая 2020, четверг, 17:28 145
Экономика 2020-05-07T18:30:04+03:00
Українські Новини
Гривна укрепилась. Курс нацвалюты на межбанке 7 мая

Гривна укрепилась. Курс нацвалюты на межбанке 7 мая

Надежда Комендантова
Гривна, Курс гривны, НБУ, Межбанк, курс доллара
Гривна.
Гривна.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 7 коп. в четверг укрепился на 8 коп. до 26,80 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,87-26,90 UAH/USD, затем котировки снизились до 26,80-26,83 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,78-26,81 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 12,89% с 23,74 UAH/USD до 26,80 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 6 мая на 5,76 коп. до 27,1206 UAH/USD, курс покупки понизился на 5,48 коп. до 26,7861 UAH/USD.

А с 27 по 30 апреля Национальный Банк Украины на межбанковском валютном рынке купил валюты в 4 раза больше на общую сумму – до 115,5 млн долларов.

Также эксперты банковской сферы прогнозируют, что в мае могут быть колебания на валютном рынке. Это связано с глобальным кризисом из-за пандемии коронавируса.

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