Шестую неделю подряд доллар в обменниках продолжает свое падение

С 30 апреля по 8 мая курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 16,86 коп. до 27,0563 UAH/USD, курс покупки понизился на 15,00 коп. до 26,7191 UAH/USD шестую неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 23,53 коп. до 28,6880 UAH/EUR, курс продажи понизился на 27,02 коп. до 29,2229 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 24 по 30 апреля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 17,47 коп. до 27,2249 UAH/USD, курс покупки понизился на 11,75 коп. до 26,8691 UAH/USD пятую неделю подряд.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 8 мая 26,7191 27,0563 28,6880 29,2229 3,1600 3,6900 По сравнению с 30 апреля -0,1500 -0,1686 -0,2353 -0,2702 0,0100 -0,0100

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.