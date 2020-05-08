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08 мая 2020, пятница, 13:21 277
Финансы 2020-05-08T13:27:05+03:00
Українські Новини
Шестую неделю подряд доллар в обменниках продолжает свое падение

Шестую неделю подряд доллар в обменниках продолжает свое падение

Катерина Цапро
Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара снова снижается
Курс доллара снова снижается

С 30 апреля по 8 мая курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 16,86 коп. до 27,0563 UAH/USD, курс покупки понизился на 15,00 коп. до 26,7191 UAH/USD шестую неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 23,53 коп. до 28,6880 UAH/EUR, курс продажи понизился на 27,02 коп. до 29,2229 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 24 по 30 апреля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 17,47 коп. до 27,2249 UAH/USD, курс покупки понизился на 11,75 коп. до 26,8691 UAH/USD пятую неделю подряд.

Курсы наличной иностранной валюты:

 

Доллар США

Евро

Российский рубль (10)

 

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний курс на 8 мая

26,7191

27,0563

28,6880

29,2229

3,1600

3,6900

По сравнению с 30 апреля

-0,1500

-0,1686

-0,2353

-0,2702

0,0100

-0,0100

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

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