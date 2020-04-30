Минэкономразвития рассказало, сколько в украинцев будет выходных до конца года

В то время, как с 1 мая украинцы начинают праздновать майские, до конца года будет еще 5 дополнительных выходных. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития на информационный запрос Українських Новин.

В соответствии со статьей 73 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ), до конца 2020 года официальными будут выходные в такие праздники:

1 мая – День труда

9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне

28 июня – День Конституции Украины

24 августа – День независимости Украины

14 октября – День защитника Украины.

До конца года украинцы смогут отдыхать и в дни религиозных праздников: 7 июня, на Троицу.

Также в пресс-службе Минэкономразвития напомнили, если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным, то он переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

Какие праздничные дни перенесут до конца 2020 года:

Выходной день в субботу 9 мая перенесут на 11 мая.

7 июня, в который празднуется Троица, переноситься на понедельник 8 июня.

Выходной в связи с Днем Конституции 28 июня переноситься на понедельник 29 июня.

Кроме того, Кабинет Министров оставляет за собой возможность переносить выходные и рабочие дни не позднее чем за 3 месяца. При этом, собственник (организации, предприятия) или уполномоченный им орган в этом случае должен за 2 месяца издать приказ о переносе выходных дней.

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