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30 апреля 2020, четверг, 18:07 17 Документ
Общество 2020-04-30T22:09:55+03:00
Українські Новини
Минэкономразвития рассказало, сколько в украинцев будет выходных до конца года

Минэкономразвития рассказало, сколько в украинцев будет выходных до конца года

Ирина Николенко
Кабмин, Минэкономразвития, Выходные 2020, Майские праздники-2020
Выходные 2020. Фото: pixabay
Выходные 2020. Фото: pixabay

В то время, как с 1 мая украинцы начинают праздновать майские, до конца года будет еще 5 дополнительных выходных. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития на информационный запрос Українських Новин.

В соответствии со статьей 73 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ), до конца 2020 года официальными будут выходные в такие праздники:

  • 1 мая – День труда
  • 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне
  • 28 июня – День Конституции Украины
  • 24 августа – День независимости Украины
  • 14 октября – День защитника Украины.

До конца года украинцы смогут отдыхать и в дни религиозных праздников: 7 июня, на Троицу.

Также в пресс-службе Минэкономразвития напомнили, если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным, то он переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

Какие праздничные дни перенесут до конца 2020 года:

Выходной день в субботу 9 мая перенесут на 11 мая.

7 июня, в который празднуется Троица, переноситься на понедельник 8 июня.

Выходной в связи с Днем Конституции 28 июня переноситься на понедельник 29 июня.

Кроме того, Кабинет Министров оставляет за собой возможность переносить выходные и рабочие дни не позднее чем за 3 месяца. При этом, собственник (организации, предприятия) или уполномоченный им орган в этом случае должен за 2 месяца издать приказ о переносе выходных дней.

Выходные 2020Выходные 2020

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Ранее Українські Новини сообщали, в последний день весны украинцы будут отдыхать 12 дней. Также украинцы рассказали как проведут первый уик-энд мая.

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