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01 мая 2020, пятница, 06:50 177
Общество 2020-05-01T06:50:01+03:00
Українські Новини
Как подать документы в вузы: в Минобразования разъяснила абитуриентам процедуру

Как подать документы в вузы: в Минобразования разъяснила абитуриентам процедуру

Ярина Вацяк
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Абитуриент
Абитуриент

Подача документов в вузы для студентов, претендующих на контрактные места, будет дистанционной, для тех, кто претендует на бюджетные места, - лично или по почте в то время, как ВНО-2020 может пройти в сентябре.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Егор Стадный во время брифинга, передают Українськi Новини.

"Для студентов, которые будут зачисляться на контрактные места, мы делаем полностью дистанционную подачу таких документов", - сказал он.

Стадный отметил, что для абитуриентов, которые будут рекомендованы на бюджетные места, будет продлен период приема документов для подачи оригинальных документов с помощью почты.

Также будет возможность личной подачи документов, но при условии соблюдения противоэпидемических правил.

Он отметил, что в случае с абитуриентами, претендующими на бюджетные места, важно иметь оригиналы документов, подписанные ими, чтобы позже не было претензий.

Как сообщали Українськi Новини, выпускники-2020 останутся без последнего звонка и выпускного.

Ранее в Минобразования  подтвердили планы закончить учебный год до 1 июля для всех, кроме выпускников.

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