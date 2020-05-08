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08 травня 2020, пʼятниця, 13:44 10
Президент 2020-05-08T14:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленський на кордоні з Росією вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні

Зеленський на кордоні з Росією вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні

Кира Молчанова
Луганська область, Володимир Зеленський, День пам'яті і примирення
Зеленський в Міловому Луганської області. Фото: прес-служба Офісу Президента
Зеленський в Міловому Луганської області. Фото: прес-служба Офісу Президента

Президент Володимир Зеленський у День пам'яті і примирення в Луганській області на кордоні з Росією вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента, передають Українські Новини.

"Президент на російсько-українському кордоні вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні", - сказано в ньому.

Зеленський відвідав меморіальний комплекс "Україна - визволителям" у селищі міського типу Мілове (Луганська область) - самому східному населеному пункті в Україні на кордоні з РФ.

Президент поклав квіти біля Вічного вогню.

Зеленський в Міловому Луганської області. Фото: прес-служба Офісу Президента Зеленський в Міловому Луганської області. Фото: прес-служба Офісу Президента

"Також встановив лампадки біля скульптурної композиції - солдата, який знімає головний убір перед рідною землею, а до його грудей припала звільнена з нацистської неволі жінка. Постамент зовні нагадує бліндаж. Всередині - музей "Землянка". На постаменті напис: "Україна - визволителям". Поруч з пам'ятником - братська могила. У ній покояться сотні відомих і невідомих солдатів, загиблих під час визволення Крейдового. 1 066 імен полеглих героїв висічені на 27 меморіальних дошках біля братської могили", - йдеться в повідомленні.

Зеленський в Міловому Луганської області. Фото: прес-служба Офісу Президента Зеленський в Міловому Луганської області. Фото: прес-служба Офісу Президента

Неподалік від цього місця розташований селище Півневка, який став першим населеним пунктом, де в грудні 1942 року почалося вигнання нацистських окупантів з української землі.

Зеленський в Міловому Луганської області. Фото: прес-служба Офісу Президента Зеленський в Міловому Луганської області. Фото: прес-служба Офісу Президента

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів не має наміру проводити масові заходи в День пам'яті і примирення 8 травня і День перемоги над нацизмом 9 травня.

39,1% опитаних фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва вважають, що Україна повинна святкувати і День пам'яті і примирення 8 травня, і День перемоги над нацизмом 9 травня.

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