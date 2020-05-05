39% украинцев считают, что праздновать нужно и День памяти 8 мая, и День победы - 9 мая

Пока в 2020 году массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне проводиться не будут из-за карантина, который продлили до 22 мая, 39,1% опрошенных фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива считают, что Украина должна праздновать и День памяти и примирения 8 мая, и День победы над нацизмом 9 мая.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Так, 39,1% опрошенных считают, что стоит праздновать обе даты, 32% - стоит праздновать только День победы 9 мая, 14,3% - только День памяти 8 мая, 9,2% - безразлично, 5,4% - затруднились ответить.

Также 32,2% респондентов считают, что День победы - это, прежде всего, празднование победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и вклада в нее украинского народа, 52,5% - считают, что это празднование победы советского народа в Великой отечественной войне, 6% - считают этот день дополнительной возможностью отдохнуть и провести время с друзьями и родными, 9,3% - затруднились ответить.

Опрос проводился с 17 по 22 апреля на всей подконтрольной Украине территории методом САТИ (телефонное интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.