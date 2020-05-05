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05 мая 2020, вторник, 13:28 173
Общество 2020-05-05T13:30:01+03:00
Українські Новини
39% украинцев считают, что праздновать нужно и День памяти 8 мая, и День победы - 9 мая

39% украинцев считают, что праздновать нужно и День памяти 8 мая, и День победы - 9 мая

Ольга Фандорина
День памяти и примерения, Празднование, День победы над нацизмом, Майские праздники-2020

Пока в 2020 году массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне проводиться не будут из-за карантина, который продлили до 22 мая, 39,1% опрошенных фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива считают, что Украина должна праздновать и День памяти и примирения 8 мая, и День победы над нацизмом 9 мая.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Так, 39,1% опрошенных считают, что стоит праздновать обе даты, 32% - стоит праздновать только День победы 9 мая, 14,3% - только День памяти 8 мая, 9,2% - безразлично, 5,4% - затруднились ответить.

Также 32,2% респондентов считают, что День победы - это, прежде всего, празднование победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и вклада в нее украинского народа, 52,5% - считают, что это празднование победы советского народа в Великой отечественной войне, 6% - считают этот день дополнительной возможностью отдохнуть и провести время с друзьями и родными, 9,3% - затруднились ответить.

Опрос проводился с 17 по 22 апреля на всей подконтрольной Украине территории методом САТИ (телефонное интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Напомним, 14 марта Министерство иностранных дел (МИД) Украины сообщило, что будет праздновать День Победы, несмотря на заявление министра Пристайко об обратном.

29 февраля министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина не будет принимать участие в праздновании 75-й годовщины окончания Второй мировой войны 9 мая"Позиция наша сейчас остается такой, какой она есть: нет, мы не собираемся праздновать 9 мая", - сказал Пристайко.

 
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