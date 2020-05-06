В Украине не будут проводить массовые мероприятия 8 и 9 мая, — Шмыгаль

Кабинет Министров не намерен проводить массовые мероприятия в День памяти и примирения 8 мая и День победы над нацизмом 9 мая, в то время, как 9-11 мая в Украине ожидается окончание пика коронавируса.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

"Мы не будем в этом году проводить массовые мероприятия", - сказал он.

Шмыгаль отметил, что в связи с действующим карантином в стране массовые мероприятия отменяются.

Однако он обратился к председателям областных государственных администраций с просьбой индивидуально поздравить ветеранов Второй мировой войны.

В повестке заседания правительства был пункт касательно мероприятий, которые планировалось провести 8 и 9 мая, однако Министерство ветеранов сняло этот вопрос с повестки дня после заявления премьер-министра.

Как сообщали Українськi Новини, 39,1% опрошенных фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива считают, что Украина должна праздновать и День памяти и примирения 8 мая, и День победы над нацизмом 9 мая.

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