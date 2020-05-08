Сегодня в Украине отмечают День памяти и примирения

Сегодня, 8 мая, в Украине отмечается День памяти и примирения, в который проходит множество памятных мероприятий, связанных с почитанием памяти десятков миллионов жертв Второй мировой войны.

Так, 75 лет назад в этот день антигитлеровская коалиция приняла акт о безоговорочной капитуляции Германии во Второй мировой войне.

Также 8 мая ежегодно во многих странах Европы и США чтят память жертв Второй мировой войны.

Отметим, что в Украине празднование победы над нацизмом и чествование памяти погибших впервые отмечали два дня, 8-9 мая, в 2014 году. А в 2015-м президент Петр Порошенко подписал указ об учреждении в Украине Дня памяти и примирения.

Символом Дня памяти и примирения стал красный мак - во многих западных странах он является данью памяти жертвам всех военных и гражданских вооружённых конфликтов после 1914-го года. Также выходным днем в Украине традиционно остается 9 мая – День победы.

Ежегодно в Украине в эти два дня проводится множество памятных массовых мероприятий, однако в этом году из-за карантина их организовывать не будут.

Как сообщали Українські Новини, посол Украины в Германии отказался участвовать в церемонии окончания Второй мировой.

Ранее Шмыгаль заявил, что в Украине не будут проводить массовые мероприятия 8 и 9 мая.