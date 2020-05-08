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08 травня 2020, пʼятниця, 11:58 12
Транспорт 2020-05-08T14:45:06+03:00
Українські Новини
800 пасажирів прибуло в Україну спецрейсами з Данії, Італії та Іспанії, — Держприкордонслужба

800 пасажирів прибуло в Україну спецрейсами з Данії, Італії та Іспанії, — Держприкордонслужба

Кира Молчанова
Евакуація, Евакуація українців, Карантин в Україні, спецрейси
Стюардеса в літаку. Скріншот відео Wizz Air
Стюардеса в літаку. Скріншот відео Wizz Air

5 травня в Україну прилетіли близько тисячі евакуйованих українців з Німеччини, Італії та Казахстану, і евакуація триває. 800 пасажирів прибуло в український аеропорт "Бориспіль" спецрейсами з Данії, Італії та Іспанії.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Держприкордонслужби, передають Українські Новини.

"За минулу добу в аеропорту "Бориспіль" співробітники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" Держприкордонслужби оформили на в'їзд майже 800 пасажирів", - сказано в ньому.

Загалом було здійснено пропуск громадян з 5 спецрейсів - з Копенгагена, Аліканте, Мілана і з двох авіарейсів з Мадрида.

Після приземлення прикордонники провели температурний скринінг пасажирів.

Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено.

Також жоден з пасажирів не скаржився на самопочуття.

Пасажири встановили мобільний додаток "Дій вдома" і зобов'язалися перебувати на самоізоляції за вказаними в ньому адресами.

Внесення громадянами необхідної інформації в мобильний додаток "Дій вдома" прикордонники перевірили в ході проведення паспортного контролю.

Один громадянин, який прибув з Копенгагена, відправився на обсервацію за певною адресою.

Також наголошується, що вчора пасажиропотік через український кордон, порівняно з попередніми днями, був дещо збільшеним, кордон на в'їзд і на виїзд перетнуло майже 14 тис. осіб.

Серед тих, хто перетинав кордон, порушників правил карантину та самоізоляції не виявлено, як і тих, хто мав підвищену температуру або інші ознаки ГРВІ.

Як повідомляли Українські Новини, з 28 березня Україна закрила державний кордон на в'їзд і виїзд для будь-яких пасажирських сполучень.

6 травня близько 100 українців повернулися додому спеціальним рейсом з Дортмунда (Німеччина). 7 травня Держприкордонслужба оформила спецрейси з Канади, Норвегії та Індії.

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