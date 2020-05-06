Спецрейсом из Германии вернулись 100 украинцев

В то время, как 3 мая в Украину спецрейсами вернулись более 550 человек, около 100 украинцев вернулись домой специальным рейсом из Дортмунда (Германия).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

"За прошедшие сутки в пункте пропуска "Борисполь" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили около сотни украинцев. Они прибыли авиарейсом из Дортмунда (Германия)", - сказано в нем.

Во время проведения температурного скрининга лиц с повышенной температурой тела не было обнаружено.

Все пассажиры установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам.

Внесение гражданами необходимой информации в мобильное приложение "Дій вдома" пограничники проверили в ходе проведения паспортного контроля.

В целом 5 мая пассажиропоток через украинскую границу оставался на уровне предыдущих суток, границу Украины на въезд и на выезд пересекло почти 12 тыс. человек.

Среди тех, кто въезжал в Украину, были выявлены 2 соотечественника, которые имели положительный результат при экспресс-тестировании на COVID-19.

Указанные лица доставлены на обсервацию в инфекционную больницу Львова.

Пограничники, которые имели непосредственный контакт с этими лицами, отправлены на обсервацию по месту жительства.

Кроме того, представителями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям проведена дезинфекция служебных помещений Госпогранслужбы и произведена замена индивидуальных средств защиты и средств экипировки.

Как сообщали Українськi Новини, МАУ планирует выполнит 10 международных спецрейсов до 10 мая.



Кроме того, заробитчан повезут в пять европейских стран.